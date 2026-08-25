La frase de Epicteto, filósofo estoico, sobre la paz interior: «No pidas que las cosas lleguen como tú las deseas, sino deséalas tal como lleguen, y prosperarás siempre»
«No pidas que las cosas lleguen como tú las deseas, sino deséalas tal como lleguen, y prosperarás siempre» resume una de las principales ideas del estoicismo: nuestro sufrimiento no procede directamente de lo que ocurre, sino de nuestra resistencia a aceptar que la realidad no siempre se adapta a nuestros deseos. Con esta reflexión, Epicteto no invitaba a vivir con resignación, sino que planteaba una cuestión mucho más profunda: aprender a diferenciar entre aquello que podemos controlar y aquello que no depende de nosotros.
Esperamos que las personas actúen como nosotros consideramos correcto, que los planes salgan exactamente como habíamos imaginado y que los acontecimientos se adapten a nuestras expectativas. Cuando todo va sobre ruedas, sentimos que todo está en orden. Pero cuando ocurre lo contrario, aparece la frustración. Epicteto propone cambiar la perspectiva y aceptar que el dolor no tiene por qué convertirse en una lucha permanente contra la realidad.
«No pidas que las cosas lleguen como tú las deseas, sino deséalas tal como lleguen, y prosperarás siempre»
Uno de los errores más frecuentes al interpretar este pensamiento es confundir aceptación con pasividad. Una persona puede aceptar que está atravesando una situación difícil y, al mismo tiempo, buscar soluciones. La aceptación estoica empieza precisamente cuando dejamos de esforzarnos en negar la realidad.
Epicteto convirtió esta distinción en uno de los pilares de su pensamiento. ¿Cuáles son las cosas que sí dependen de nosotros? Juicios, decisiones, intenciones y acciones. ¿Y las que no? Acontecimientos externos y opiniones ajenas. El problema aparece cuando intentamos controlar lo segundo como si perteneciera al primer grupo.
El estoicismo no exige convertirse en una persona indiferente, ya que tener objetivos, preferencias, ilusiones y proyectos forma parte de la vida. El problema surge cuando nuestra felicidad depende única y exclusivamente de alcanzar esos deseos.
En definitiva, la frase de Epicteto sigue vigente porque plantea una pregunta que tiene un gran peso en la sociedad actual: ¿cuánto de nuestro sufrimiento procede de lo que ocurre y cuánto de nuestra lucha contra lo que ocurre?No podemos controlar todo lo que aparece en nuestra vida. Pero sí podemos trabajar en nuestra manera de responder a las circunstancias.
Reflexiones de Epicteto
- «No importa lo que te ocurre, sino cómo respondes a lo que te ocurre»
- «Ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma»
- «La riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino pocos deseos»
- «Te conviertes en aquello a lo que prestas atención»
- «La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no»
- «Cualquiera capaz de hacerte enfadar se convierte en tu dueño»
- «No expliques tu filosofía. Vívela»
- «Las personas no se molestan por las cosas, sino por su opinión sobre las cosas»
- «Sólo las personas educadas son libres»
- «Si quieres mejorar, conténtate con que te consideren tonto y estúpido»
- «Primero dite a ti mismo quién quieres ser; luego haz lo que tengas que hacer»
- «Hay solo una vía hacia la felicidad, y esa es dejar de preocuparte por cosas que están fuera de tu control»
- «Es imposible aprender lo que crees que ya sabes»
- «Las circunstancias no hacen al hombre, sólo lo revelan»
- «El deseo y la felicidad no pueden ir de la mano»
- «Si tratas de agradar a todos, acabarás por no agradar a nadie»
- «No hay que tener miedo de la pobreza ni del destierro o de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo»
- «En cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotros, otras no dependen de nosotros»
- «Guarda frecuente silencio, no digas más que las cosas necesarias, y dilas en pocas palabras»
- «Si quieres dominar el arte de la moderación, ¿crees que puedes comer y beber en exceso?»
- «Ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma»
- «Si no quieres ver tus deseos frustrados no desees jamás sino aquello que sólo depende de ti»
- «A aquel que se ríe de sí mismo nunca le faltan cosas de las que reírse»
- «¿Cuánto tiempo más vas a esperar antes de demandar lo mejor de ti mismo?»
- «Cada cosa tiene dos asas: una, por la que es llevadera, la otra, por la que no lo es»
- «El hombre no está preocupado tanto por problemas reales como por sus imaginaciones sobre esos problemas»
- «Si llegas alguna vez a volverte hacia las cosas externas, sábete que has perdido el rumbo acertado»
- «Acusar a los otros por nuestros fracasos es de ignorantes; no acusar a nadie más que a uno mismo es de hombres que comienzan a instruirse; y no acusar ni a sí mismo ni a los otros, es de un hombre ya instruido»
- «En un banquete no des lecciones sobre cómo hay que comer, sino come tú como hay que hacerlo»