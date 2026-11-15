Enrique Rébsamen, pedagogo suizo, lo advirtió hace más de un siglo sobre la educación: «La enseñanza rutinaria mantuvo a la humanidad en la más espantosa ignorancia»

Enrique Conrado Rébsamen Egloff (1857-1904) nació en Suiza, pero está en los libros de historia por la notable influencia que tuvo en el sistema educativo de México, donde llevó a cabo una serie de reformas en las que se ha inspirado la ley educativa actual mexicana. Durante su trayectoria, este pedagogo también realizó importantes publicaciones sobre los hábitos educativos que hoy en día siguen siendo una referencia en todo el mundo. Consulta en este artículo la última reflexión viral y las mejores frases de Enrique Rébsamen.

Enrique Rébsamen nació en la ciudad suiza de Kreuzlingen y pasó los primeros años de su vida cerca del lago de Constanza, donde comenzó su formación académica como profesor en la escuela en la que impartía clases su padre. Después se graduó como profesor de secundaria y obtuvo sus titulaciones en la Universidad de Lausana en 1876 y en la Universidad de Zúrich en 1877, donde también cursó estudios de pedagogía, botánica o literatura.

Tras ser director de una escuela situada en el antiguo Reino de Baviera, en Alemania, se marchó a México para ser el profesor de los hijos de un comerciante de la ciudad de León. Después se marchó a Ciudad de México, donde se acercó a importantes pensadores de la época como Ignacio Manuel Altamirano y, posteriormente, Porfirio Díaz, por entonces presidente de la República de México, se interesó por sus trabajos centrados en lingüística, historia y sociología. Ahí comenzó su carrera en el país hasta convertirse en uno de los referentes en materia de educación.

En México impartió su doctrina en la Escuela Normal Veracruzana en Xalapa, en las que propició una gran modernización del sistema educativo, abogando por sustituir métodos memorísticos e impulsando la formación profesional de los docentes. También desarrolló nuevos métodos para la enseñanza de la lectura y escritura enfocados en el desarrollo cognitivo. Estas nuevas ideas siguen siendo años después la base del sistema educativo mexicano.

Las mejores frases de Enrique Rébsamen

«La enseñanza rutinaria mantuvo a la humanidad en la más espantosa ignorancia». Esta es la última reflexión viral de Enrique Rébsamen, que durante su vida y obra también dejó escritas en numerosas publicaciones las frases que han servido como legado para millones de mexicanos y también ciudadanos de todas las partes del mundo. Estas son sus mejores frases: