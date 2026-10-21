Emilio Duró, empresario y consultor, sobre la educación: «La actitud es temporal. Los conocimientos son temporales. Los valores no»

El reconocido empresario, consultor y conferenciante, Emilio Duró, ha remarcado una de sus filosofías de vida, donde las personas son hipócritas en sus actos, priorizando labores o compromisos por encima de la propia familia. «Todos somos educados con los extraños y maleducados con la gente que queremos», explica Duró resumiendo su filosofía, añadiendo que «la actitud es temporal. Los conocimientos son temporales. Los valores no».

En el podcast Agencia 71 reflexionó acerca de la educación, la confianza y las prioridades de las personas según los años. Reconocido por ser un gran orador y dar conferencias, él mismo reconoce que peca de ser un hipócrita también y fallar en cosas que él mismo dice. «Soy totalmente incoherente y digo una cosa, pienso otra y hago otra», admitió el empresario.

El impacto de los valores

Duró es un firme defensor del optimismo y la motivación; sin embargo, reconoce que el estado de ánimo es cambiante, por lo que es imposible mantenerlo en el tiempo. La motivación es un estado de ánimo muy frágil que depende de factores externos, el cansancio o problemas del momento.

En el mundo actual, la información y la tecnología tienen una fecha de caducidad muy próxima. Las tecnologías implican una innovación constante en las habilidades técnicas; mañana puede quedar obsoleto algo debido a la inteligencia artificial o la automatización.

A diferencia de los dos factores anteriores, los valores son para siempre. «La actitud es temporal. Los conocimientos son temporales. Los valores no”, resumía Duró. Los valores son los pilares que rigen a las personas durante toda su vida y dictan las reacciones que tienen ante las crisis.

La educación actual

Duró es muy crítico con los sistemas educativos tradicionales enfocados primordialmente en la memorización de datos y conocimientos específicos. “Hemos enseñado a los niños a portarse bien y la cuestión no es portarse bien, es ser bueno», afirmó el empresario. Los sistemas educativos descuidan la gestión emocional y, sobre todo, la formación de valores humanos. Sin embargo, también considera que en la educación de los niños «educar es preparar para la vida, no protegerlos de ella».