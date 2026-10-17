Diógenes, filósofo griego, sobre el dinero: «La riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades»

En una sociedad en la que el éxito suele relacionarse con el dinero, las propiedades y el consumo, una antigua reflexión atribuida a Diógenes de Sinope plantea una idea completamente diferente, ya que la verdadera riqueza no estaría en acumular más, sino en necesitar menos. El filósofo griego convirtió esta forma de entender la vida en uno de los pilares del pensamiento cínico.

Una riqueza diferente

«La riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades». Esta frase resume una de las ideas fundamentales asociadas a Diógenes, ya que cuanto más depende una persona de objetos, lujos o bienes externos para sentirse satisfecha, menos libre puede llegar a ser. Para los cínicos, vivir bien exigía distinguir entre las necesidades naturales y aquellos deseos creados por las convenciones sociales.

Diógenes de Sinope, que vivió aproximadamente entre los siglos V y IV a. C., llevó esta filosofía hasta sus últimas consecuencias. Las fuentes antiguas lo presentan como un hombre que rechazaba las comodidades y que llegó a vivir en un gran recipiente utilizado como vivienda. Su objetivo no era simplemente ser pobre, sino demostrar que muchas de las cosas consideradas imprescindibles podían ser prescindibles.

Menos necesidades, más libertad

El pensamiento cínico relacionaba la sencillez con la independencia. Diógenes defendía la autarkeia, es decir, la autosuficiencia, y consideraba que reducir las necesidades permitía depender menos de circunstancias externas. La tradición filosófica recoge incluso cómo llegó a desprenderse de objetos cotidianos cuando consideraba que podía vivir sin ellos.

Esta filosofía también cuestionaba la idea de que la riqueza, el prestigio o el poder fueran bienes verdaderamente importantes. Diógenes prefería una vida austera antes que convertirse en dependiente de quienes podían proporcionarle comodidades. Su conocida respuesta a Alejandro Magno, cuando supuestamente le pidió que solicitara cualquier cosa, resume esa actitud, ya que pidió que se apartara para no taparle el sol.

Más de dos milenios después, la frase puede trasladarse fácilmente a la relación actual con el dinero y el consumo. Comprar más, tener una casa más grande o acumular objetos no garantiza por sí mismo una mayor satisfacción. La reflexión de Diógenes invita a preguntarse cuánto de lo que consideramos necesario responde realmente a una necesidad y cuánto nace de la comparación, la publicidad o las expectativas sociales.