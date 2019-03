Día de la mujer 2019: Hitos del movimiento feminista

El Levantamiento de las 20.000, la igualdad electoral en España o el movimiento Time's Up son algunos de los hitos del movimiento feminista.

El Día de la mujer 2019 se celebra el próximo viernes 8 de marzo, con una nueva manifestación mundial en favor de los derechos de la mujer. En esta semana resaltamos algunos de los hitos más importantes del movimiento feminista.

Como cada 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer y aunque este día se ha convertido en una celebración marcada por las reivindicaciones a pie de calle y la fuerza de movimientos como el movimiento #Time’sUp, lo cierto es que las mujeres llevan años, y siglos luchando por sus derechos y la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad.

Son muchos los nombres y hechos que han marcado la historia del movimiento feminista. Estos son los más importantes:

1792: Reivindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft

Mary Wollstonecraft, escritora y filósofa inglesa, redactó un tratado ampliamente distribuido titulado ‘Una reivindicación de los derechos de la mujer’, en el que sostiene que las mujeres no son naturalmente inferiores a los hombres, sino que carecen de educación. El ensayo sugiere que las mujeres deben tener igual acceso a la educación mixta y que la participación de las mujeres en la sociedad es esencial para el bienestar de cualquier nación.

1851: Sojourner Truth y su discurso en favor de la mujer

Vendida en una subasta con un rebaño de ovejas en Nueva York en 1806, la afroamericana Sojourner Truth (nacida Isabella Baumfree) logró escapar de la esclavitud y se convirtió en una de las primeras activistas de los derechos de las mujeres del mundo. Fue la primera mujer negra en ganar un caso contra un hombre blanco cuando luchó para que le devolvieran a su hijo en 1828, y pronunció su discurso más famoso se produjo en la Convención de los Derechos de la Mujer de Ohio en 1851 donde dijo: “Tengo tanto músculo como cualquier hombre, y puede hacer tanto trabajo como cualquier otro hombre”.

1909: Levantamiento de las 20.000

En noviembre de 1909, 20,000 trabajadoras de las fabricas de camisas de Nueva York, en su mayoría mujeres jóvenes inmigrantes, se declararon en huelga, exigiendo horarios más cortos, mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. También se opusieron a la práctica común de cerrar las puertas de los pisos de trabajo desde el exterior como una medida de seguridad y como una forma de controlar la fuerza laboral.

Los huelguistas, miembros del Local 25 del Sindicato Internacional de Trabajadores de la Confección de Damas, se enfrentaron a la feroz oposición de los empleadores. Los piquetes llevaron a arrestos masivos y brutalidad policial. Sin embargo, los huelguistas obtuvieron el apoyo de la Liga Sindical de Mujeres que les proporcionó asistencia legal, financiera y de relaciones públicas. Para febrero de 1910, la mayoría de los empleadores habían firmado contratos sindicales.

1911: Primer Día Internacional de la Mujer

Más de un millón de personas marcharon por los derechos de las mujeres en el primer Día Internacional de la Mujer, celebrado en todo el mundo. De manera devastadora, solo una semana después, un incendio en una fábrica mató a más de 145 trabajadoras, lo que llamó la atención sobre las terribles condiciones de trabajo que sufrían. La tragedia condujo al desarrollo de leyes sobre la seguridad en el lugar de trabajo en los Estados Unidos.

1912: El movimiento sufragista

El trabajo incansable de sufragistas en todo el mundo llevó a una fiebre feminista a principios del siglo XX. Elizabeth Arden pasó por su famoso Red Door Salon en 5th Avenue con sus compañeras sufragistas en 1912, todoas con lápiz labial rojo como símbolo de solidaridad y fortaleza. Al año siguiente, Emmeline Pankhurst pronunció su poderoso discurso “Libertad o Muerte”: “Quiero decirles que piensan que las mujeres no pueden tener éxito, hemos llevado al gobierno de Inglaterra a esta posición, y tiene que enfrentar esta alternativa: ser asesinadas o o que las mujeres tengan el voto”.

1913: Marie Curie recibe el Premio Nobel de Química

Alarmando a cualquiera que asumiera que las mujeres no eran tan inteligentes como los hombres.

1915: Congreso internacional de mujeres

En la primavera de 1915, más de mil delegadas de los Estados Unidos y once naciones europeas se reunieron en La Haya para el primer Congreso Internacional de Mujeres, que luego se conocería como la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad

1918: Derecho al voto de las mujeres británicas

El 6 de febrero de 1918, se aprobó una importante ley que cambió el Reino Unido para siempre. Se le llamó Ley de representación de las personas de 1918, y fue una ley importante porque permitía a las mujeres votar por primera vez. También permitió que todos los hombres mayores de 21 años también votaran.

Antes de esta ley, a las mujeres no se les permitía votar en las elecciones generales. Algunos hombres podían votar, pero no todos: por ejemplo, un hombre tenía que tener propiedades para poder votar, por lo que excluía a las personas que no eran tan ricas.

La contribución realizada durante la Primera Guerra Mundial por hombres y mujeres que no tenían el derecho de votar era una razón importante para el cambio de la ley .

1931: España proclama la igualdad electoral entre hombres y mujeres

España reconoce por primera vez la igualdad a la hora de votar entre hombres y mujeres con el artículo 36 de la Constitución de la II República Española de 1931 en el que dice: “Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes”

1961: La píldora anticonceptiva llega a Australia

Al principio, solo disponible para mujeres casadas (e incluso entonces algunos católicos acérrimos se negaron a recetarla), la píldora les dio a las mujeres una libertad sin precedentes sobre sus propios cuerpos.

1973: Billie Jean King gana la batalla de los sexos

El partido de tenis que Billie Jean King jugó (y ganó) contra el ex campeón número uno, Bobby Riggs, fue el evento deportivo televisado más visto de la historia. Billie Jean continuó haciendo campaña por la igualdad salarial en el deporte.

1975: Año Internacional de la Mujer

Las Naciones Unidas celebraron su primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en el llamado Año Internacional de la Mujer, allanando el camino para el Día Internacional de la Mujer, que se ha celebrado el 8 de marzo desde entonces.

1990: Movimiento Riot Grrrl

Riot Grrrl, un grupo compuesto principalmente por mujeres blancas que se identificaron como “punk-feministas”, surgió a principios de la década de 1990 en Washington, DC y Olympia, Washington. El término Riot Grrrl proviene de Allison Wolfe y Molly Neuman, miembros de la banda punk feminista Bratmobile , quien acuñó la frase “disturbios de chicas”. Jen Smith creó el término “grrrl” y luego “Riot Grrrl” a través de la expresión “angry grrrl zines” ideada por Tobi Vail. Los primeros participantes utilizaron deliberadamente “grrrl” en lugar de “girl” para eliminar la asociación pasiva con la palabra “niña”, así como para mostrar la ira detrás del movimiento, que recuerda a un gruñido. Debido al estilo punk de la mujer fundadora, el público vio a Riot Grrrl desde una perspectiva más radical que otros grupos feministas.

1995: Hilary Clinton pronuncia un discurso histórico.

“Los derechos de las mujeres son derechos humanos“, declaró Hilary Clinton en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas en Beijing. “No olvidemos que entre esos derechos están el derecho a hablar libremente, y el derecho a ser escuchada”, dijo. Su discurso resonó en todo el mundo y fue una bofetada a los asesores que intentaron convencerla de que, como Primera Dama, no era su lugar hablar sobre temas políticos.

2014: Emma Watson encabeza el movimiento HeForShe

“Para que quede constancia, el feminismo por definición es:” la creencia de que hombres y mujeres deben tener iguales derechos y oportunidades “, dijo Emma Watson a la multitud en el lanzamiento de HeForShe de las Naciones Unidas. “Queremos poner fin a la desigualdad de género, y para eso necesitamos que todos participen”. Watson ha expresado su apoyo al movimiento feminista y su trabajo para “impulsar a tantos hombres y niños como sea posible para que sean defensores de la igualdad de género”.

2017: El movimiento #MeToo y las Marchas de mujeres alrededor del mundo.

El escándalo del productor y magnate de Hollywood, Harvey Weinstein, acusado de la violación y abusos a muchas de las mujeres con las que trabajó a lo largo de su carrera, lleva al nacimiento del movimiento #MeToo, con el que las mujeres denuncian situaciones de acoso y abusos en todos los ámbitos.

A esta fiebre por el movimiento que marcó un antes y un después en el feminismo, se le suma una protesta mundial contra la desigualdad, con la celebración de la Marcha de las Mujeres, en la que cientos de miles de mujeres (y también hombres) marcharon a favor de una legislación sobre temas que nos interesan a todos, desde los derechos de las mujeres a la reforma de la atención médica, los derechos reproductivos a la inmigración. Las mujeres salieron a las calles en la misma fecha nuevamente en 2018.

2018: El movimiento Time´sUp

Siguiendo el movimiento #MeToo, surge el movimiendo Time´s UP en el que trescientas de las mujeres más destacadas de la industria de Hollywood, firman un manifiesto que publica el New York Times en el que se recogen una serie de puntos y medidas contra el acoso a la mujer desde una vía legal y económica. De este modo, el movimiento surge para poder dar cobertura y voz a aquellas mujeres victimas de abuso, acoso o malos tratos en cualquier ámbito.