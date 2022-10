La curiosa razón por la que no hay planta 13 en muchos hoteles y edificios

¿Alguna vez te has preguntado por qué nunca te has alojado en una habitación de hotel en el piso 13? ¿Por qué algunos edificios tampoco tienen una planta 13? Te damos la respuesta a continuación ya que tiene relación con la «mala fama» que tiene este número y las supersticiones. Suena algo increíble pero es del todo cierto.

La razón por la que no hay planta 13 en hoteles y edificios

La razón por la que la planta 13 no existe en muchos edificios así como en hoteles tiene que ver con algo que se denomina triscaidecafobia y que no es otra cosa que el miedo o la fobia al número 13 que sienten algunas personas y que en casos extremos puede llegar a provocar náuseas, mareos, dificultad para respirar, vomitos y hasta taquicardia. Un miedo irracional que no es nuevo si tenemos en cuenta que ya en la Edad Media, el 13 era un número asociado a la mala suerte.

De este modo, son muchos los edificios en el mundo que al ser construidos eliminan de sus planos la presencia de una planta 13 pasando directamente de la 12 a la 14, ayudando así a esas personas que sufren de triscaidecafobia a que puedan sufrir un episodio de ansiedad o malestar.

Y parece que no es algo frívolo si tenemos en cuenta una encuesta de Gallup de 2007 en la que se señaló que el 13 %(¿coincidencia?) de los encuestados dijeron que se sentirían incómodos al quedarse en el piso 13 de un hotel.

En realidad sin embargo, la solución radica en nombrar a la que tendría que ser la planta 13 de hoteles y edificios de otro modo. Así, en la mayoría de casos se numera con el 14 o también se le llama «12b» tal y como encontramos en muchos edificios de Nueva York y con ello se ahorran situaciones incómodas con determinados clientes o personas.

Lo mismo ocurre también con los ascensores. De hecho, la marca Otis informa que el un 85% de los ascensores no tienen botón con el número 13 y que este se suele sustituir por un 12 A o 12 B o también por la letra M (que es la decimotercera del alfabeto).

Miedo al viernes 13

El miedo al número 13 no es algo único ya que este mismo número también tiene que ver con otro temor y que no es otro que tenerle miedo al viernes 13. De hecho, son muchas las personas (se dice que en Estados Unidos la padecen 20 millones de personas) que deciden no salir de casa cuando llega el viernes 13 y parece que el motivo no es otro que las supersticiones y el que este día se asocie con mala suerte y maldiciones.

A ello se le suma además el mito de Viernes 13, la película del terrorífico Jason Voorhess que aunque sea un personaje de ficción, mucha gente teme. Por cierto que el miedo al viernes 13 también tiene un nombre: parascevedecatriafobia, o también friggatriscaidecafobi.