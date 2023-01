Comenzamos el mes de enero que se corresponde con el primer mes del año. Un mes que como los demás que conforman nuestro calendario debe su nombre a la época romana pero ¿sabes qué significa? ¿o cómo es que se eligió ese nombre? Tal vez no sepas que antiguamente el año no comenzaba en este mes sino en el mes de marzo, de modo que no te pierdas nada de lo que te contamos a continuación y sobre todo, la curiosa razón por la que Enero se llama así.

La curiosa razón por la que enero se llama así

El nombre de enero deriva del dios romano Janus (Ianuarus), una deidad que representaba todas las formas de transición y cambio (enero es, de hecho, el mes que da comienzo al nuevo año). De hecho, el dios era representado en pinturas y estatuas con dos rostros mirando en dos direcciones opuestas. Esto significaba también el principio y el final.

A pesar de que enero marca el inicio del año en nuestro calendario, el calendario romano original era más corto que el gregoriano: fue Numa Pompilio quien añadió enero y febrero , igualando el año al año solar.

Marzo permaneció como el primer mes del año hasta mediados del siglo II d. C.: a partir de esa fecha, el comienzo del año se identificó con enero como el período en el que se elegían los cónsules y magistrados. Hasta el año 46 aC en la antigua Roma el año comenzaba el 1 de marzo , dos meses después de hoy: septiembre era el séptimo mes del año, octubre el ocho, noviembre el nueve, diciembre el diez.

Inicialmente el mes de julio se llamaba Quintilis (quinto mes) y agosto Sextilis (sexto mes). La reforma del calendario , promulgada por Julio César e introducida en el 46 a C. e introdujo el nombre de «julio» en su honor, y agosto, en cambio, deriva su nombre de Octavian Augustus.

El calendario en uso hoy en día en los países occidentales es el calendario gregoriano, que se introdujo en 1582 .

Curiosidades del mes de enero

Ya sabemos el porqué del nombre del mes de enero, pero te queremos contar más cosas de este mes con algunos datos que son bastante curiosos: