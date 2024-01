Cuidado con las llamadas internacionales por WhatsApp: así debes actuar

WhatsApp se ha convertido en una fuente de llamadas internacionales desconocidas, si las recibes, así debes actuar. La aplicación más extendida del mundo WhatsApp tiene también una serie de elementos que la ha convertido en un riesgo. Todo el mundo puede ponerse en contacto contigo a través de un mensaje o una llamada, al contrario de lo que sucede con las redes sociales que es más sencillo poder aceptar o no esa comunicación. Meta está trabajando por incorporar ciertas medidas, pero por ahora, te pueden llamar desde cualquier parte del mundo a través de WhatsApp, así es como deberás actuar.

Una oleada de llamadas internacionales llega por WhatsApp

Durante estos días seguro que has recibido una oleada de llamadas internacionales por WhatsApp, algo que hasta la fecha no había sucedido. La seguridad de estas aplicaciones está siendo cuestionada, ya que, a través de ella, también se asocia nuestra propia privacidad.

Que alguien obtenga nuestro teléfono, no es algo extraño, sino más bien todo lo contrario. Puede ser un azar de números o un registro en cualquier página web que se precie. Más sencillo de lo que parece es hacerse con él, pero lo complicado es conseguir que este tipo de dato acabe dando sus frutos.

Los estafadores se las saben todas para conseguir información y dinero, así que, en los últimos tiempos han proliferado las estafas vía WhatsApp. Si antes ya recibíamos algún que otro mensaje fuera de tono, hoy en día los que se lleva son las llamadas. Podrás ver que se trata de un prefijo internacional.

Sospecha siempre de una llamada o de un mensaje con un prefijo internacional, puede ser la puerta de entrada a una estafa que podría en aumento. Estamos ante un tipo de elemento que indican que algo no va bien. WhatsApp permite un acceso casi directo a una serie de informaciones claves.

Los datos personales que pueden conseguir los estafadores usando el método de las llamadas internacionales es enorme. Desde una simple foto, que puede parecer inocente, pero gracias a ella pueden suplantar tu identidad, hasta más y más datos o incluso dinero, por lo que tocará estar preparado para lo peor.

Tu teléfono móvil puede ser una puerta de entrada a una estafa que acabará siendo lo que marque la diferencia. Será lo que tengamos que estar pendientes, en especial estos días en los que recibiremos más de una llamada internacional.

Cuidado con estas llamadas

El objetivo principal de recibir o más bien de enviar llamadas internacionales a base de WhatsApp es robar todos los datos posibles, en un tipo de estafas que se convierte en viral. Lo que están intentando con las llamadas de voz es extorsionar, hacerse pasar por un banco internacional o hasta por la policía.

La intención es conseguir los máximos datos o dinero posible. Se ha llegado hasta a pedir dinero ante una estafa tan común como que la persona propietaria de ese WhatsApp ha sido incluida a una red de pederastas o de pornografía, para limpiar su nombre se pide una cantidad exacta.

En ningún caso se debe dar dinero a una persona que se comunica a través de este sistema. Tampoco hacer demasiado caso a una llamada internacional que podría acabar suponiendo la puerta de entrada a nuestra vida y datos. Lo mejor es estar pendiente y responder solo de las personas que tienen nuestro teléfono porque se lo hemos dado o hay un vínculo con ellos.

Cualquier otra persona que llegue hasta nuestro teléfono desde fuera, ya sea a través de un sistema fraudulento o de un prefijo que no conocemos, debemos inmediatamente bloquearla. No debemos esperar ninguna llamada internacional, a no ser que tengamos a alguien fuera de España o que estemos esperando una comunicación de un trabajo. Aunque en este segundo caso rara vez se comunican a través de esta aplicación.

En caso de acoso comprueba cómo han podido obtener tu teléfono y datos personales. Algo que quizás acabe suponiendo la llegada de un elemento que acabe perjudicándote. Revisa las redes sociales si das datos personales como tu teléfono, ha llegado el momento de eliminar ese dato. Que solo aquellos que te conocen o están cerca puedan tenerlo.

Uno de los errores que cometemos con las redes sociales es dar demasiada información, especialmente cuando estamos ante un mundo en el que cuanto más sepan de nosotros peor. Para acabar con estos elementos nada mejor que bloquear el acceso a las redes sociales de las personas que vienen de fuera. Solo nuestras amistades o directamente quién nosotros queramos puede acceder a determinada información.

Evita compartir fotos ya que puede ser extremadamente perjudicial, de la misma forma que tener anotado tu teléfono o tu correo eléctrico. Borra todo y empieza de nuevo, o bloquea determinada información y también redes sociales.