Cremas aparte, hay algo que puede marcar la diferencia en tu piel: el experto Filip Van señala los alimentos que mejor la protegen

El experto Filip Van nos da una serie de consejos que nos ayudan a proteger la piel, sin necesidad de usar cremas, podemos alimentarnos mejor para cuidarla desde dentro. Por mucho que usemos cremas que pueden acabar siendo efectivas, lo que hacemos en nuestro día a día puede marcar la diferencia y nos hará ganar más y más años, sin saberlo. Sobre todo, si tenemos en consideración que estaremos ante unos hábitos que pueden acabar marcando una importante diferencia. En especial si tenemos en cuenta que puede ser un giro radical sin precedentes.

Es hora de saber qué puede pasar en estas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto cuenta. Estaremos pendientes de un giro radical que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado en estos cuidados importantes que empezamos a darnos desde dentro. No todo vale y más si descubrimos qué es lo que puede pasar cuando nos sumergimos de lleno en esta combinación clave que puede acabar siendo la que nos acompañará en breve. Tu piel puede tener una ayuda extra más allá de cremas, cuando empezamos a comer bien.

Hay algo que puede marcar la diferencia en tu piel

De la misma forma que dejar de fumar es esencial para cuidar nuestra piel, también debemos tener en cuenta que hay hábitos que pueden marcar la diferencia. Sobre todo, si descubrimos que estaremos ante una serie de situaciones que pueden ser claves.

Es hora de conocer lo que nos estará esperando en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Llega un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo el que mejor se adaptará a este día a día que tenemos por delante.

Es momento de empezar a pensar en una forma de cuidar nuestra piel que quizás no imaginábamos que fuera determinante. Somos los que hacemos en nuestro día a día, de tal forma que tocará estar muy pendientes de determinados gestos como la comida que ponemos en el plato.

Los alimentos tienen tanta importancia que tocará saber en estos días lo que podemos incorporar a nuestro día a día para disfrutar de una piel perfecta. Sin duda alguna, estaremos ante un cambio de tendencia que podría llegar a ser especialmente beneficioso para nuestra piel.

El experto Filip Van señala los alimentos que mejor la protegen

Los alimentos que mejor protegen nuestra piel llegan de la mano de Filip Van, un experto que sabe muy bien la manera de cuidarnos y todo lo que podemos hacer para conseguir una piel perfecta. Será el momento de empezar a pensar en estos cambios que tenemos por delante y que pueden ser esenciales.

El Omega 3 que encontramos en los pescados puede ser un alimento esencial que deberemos tener en cuenta si queremos mejorar nuestra piel, lo dice este experto y muchos otros que conocen las propiedades de cada uno de ellos para cuidarnos desde dentro.

Los expertos de ISDIN expertos en el cuidado de la piel, nos dan una lista de alimentos que debemos incorporar a nuestra dieta esta temporada:

Arándanos. De entre todas las frutas que ayudan a la piel, los arándanos tienen menos azúcares y están repletos de antioxidantes, esta es la razón por la que ocupan el primer lugar de la lista. Pequeños pero potentes, son una fuente natural de antocianinas —un tipo de antioxidante que mejora los niveles de colesterol, triglicéridos e hiperglucemia— y también aportan vitaminas A, C y E, claves para mantener la piel luminosa, protegida y firme.

arándanos son buenos para la piel

Pimientos rojos. Todos los pimientos son nutritivos y bajos en calorías, pero los rojos en concreto son la mejor opción para empezar el día con buen pie y recibir tu dosis diaria de vitamina C. ¿Sabías que tienen aún más cantidad de vitamina C que las naranjas? Esta, ayuda a mantener el sistema inmunológico y aumenta la síntesis de colágeno, ayudando a reducir las arrugas y a tener una piel más luminosa. Tomates. Además de ser un alimento clave en la dieta mediterránea, el tomate es tan versátil como beneficioso: puedes disfrutarlo crudo, asado, en salsa o incluso en zumo. Lo que lo hace realmente especial es su alto contenido en licopeno, un antioxidante responsable de su color rojo intenso. El licopeno ayuda a neutralizar los radicales libres y protege las células cutáneas del estrés oxidativo, lo que lo convierte en un gran aliado contra el fotoenvejecimiento. Aguacate. plato con tostada de aguacate y semillas beneficios para la piel

Este fruto tan popular es rico en grasas, pero de las que son buenas para la salud. Su alto contenido en ácidos grasos Omega 3 ayuda a fortalecer la barrera protectora natural de la piel, que es esencial para un cutis suave, liso y de aspecto más joven. Además, el aguacate es rico en antioxidantes —como las vitaminas C, A y E—, por lo que su creciente popularidad es más que merecida.