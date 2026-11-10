Carl Jung, psiquiatra, sobre la vida adulta: «La soledad no proviene de no tener gente alrededor, sino de ser incapaz de comunicar cosas»

La soledad no es algo que siempre tenga que ver con vivir solo ni con pasar largas temporadas sin ver a nadie. De hecho, una persona puede tener pareja, hijos, amigos, compañeros de trabajo y una agenda bastante llena y, aun así, sentirse profundamente sola. Es una sensación difícil de explicar porque, desde fuera, parece que no falta nada. Pero la compañía física no siempre consigue cubrir la necesidad de sentirse comprendido.

Carl Gustav Jung conoció bien esa sensación. El psiquiatra suizo, uno de los nombres fundamentales del psicoanálisis del siglo XX, pasó buena parte de su infancia volcado en su mundo interior y con una marcada tendencia a la introspección. Con los años, esa forma de vivir y observar lo que ocurría a su alrededor se convirtió también en parte de su trabajo. En sus memorias dejó varias reflexiones sobre la soledad y sobre algo que muchas personas descubren al hacerse adultas: a veces el problema no es no tener con quién hablar, sino no poder decir lo que de verdad importa.

Carl Jung: «La soledad no proviene de no tener gente alrededor, sino de ser incapaz de comunicar cosas»

En Recuerdos, sueños, reflexiones, Jung escribió una frase que resume muy bien su manera de entender la soledad: «La soledad no proviene de no tener gente alrededor, sino de ser incapaz de comunicar las cosas que a uno le parecen importantes, o de mantener ciertos puntos de vista que otros consideran inadmisibles». Y no hablaba únicamente desde la teoría sino que relataba como desde niño había sentido cierta distancia con los demás porque muchas de sus inquietudes no encontraba cómo compartirlas.

Más adelante, cuando empezó a profundizar en el estudio del inconsciente, esa sensación incluso aumentó. Había ideas que para él tenían enorme importancia y que, sin embargo, resultaban extrañas, poco comprensibles o directamente incómodas para otras personas. Y eso es algo que nos puede pasar incluso a nosotros, que tenemos una preocupación y decidir no contarla porque sabemos cuál será la respuesta. O dejar de hablar de determinados temas con alguien porque sentimos que no nos escucha de verdad.

La diferencia entre estar solo y sentirse solo

Estar solo y sentirse solo no son exactamente lo mismo. Una persona puede disfrutar de pasar tiempo sin compañía y no tener ninguna sensación de aislamiento, mientras que otra puede sentirse desconectada incluso rodeada de personas. Por eso el número de relaciones que tenemos no siempre explica cómo nos sentimos.

Hay amistades muy numerosas que se quedan en conversaciones superficiales y relaciones con pocas personas en las que existe una confianza mucho mayor. Lo que Jung planteaba tiene más que ver con esto último, con la posibilidad de expresar pensamientos, dudas o emociones sin sentir que estamos hablando en un idioma que nadie entiende.

En los últimos años se ha hablado mucho de la soledad no deseada, especialmente por sus consecuencias sobre la salud física y mental. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que afecta a millones de personas y no únicamente a los mayores, como se tendía a pensar hace tiempo. También se da entre jóvenes y adultos que, al menos aparentemente, tienen vida social.

Cuando sentimos que nadie nos entiende

No todas las personas viven esta situación por los mismos motivos. A veces tiene que ver con diferencias culturales. Una persona que cambia de país puede dominar el idioma y, aun así, necesitar tiempo para acostumbrarse a formas distintas de relacionarse, de interpretar determinadas situaciones o incluso de expresar las emociones.

También puede ocurrir con personas que nunca han terminado de sentirse parte de un grupo, aunque se relacionen sin dificultad. El psiquiatra Rami Kaminski ha utilizado el término «otrovertido» para referirse precisamente a quienes pueden desenvolverse bien socialmente, ser aceptados por los demás e incluso resultar populares, pero siguen experimentando una sensación de distancia.

Jung describía algo parecido cuando hablaba de su infancia y de los años en los que trabajó con el inconsciente. «De niño me sentía solo, y aún lo estoy», escribió en sus memorias al explicar que conocía cosas que otros parecían desconocer o preferían no saber. También afirmó que «si un hombre sabe más que los demás, se siente solo».

Qué podemos hacer cuando cuesta comunicar lo que sentimos

Encontrar personas capaces de entender todo lo que pensamos probablemente sea imposible. Tampoco necesitamos que quienes nos rodean compartan nuestras opiniones o intereses para mantener una buena relación. Sin embargo, sí puede marcar una diferencia sentir que podemos hablar de determinadas cosas sin estar midiendo cada palabra.

A veces basta con probar. Contar una preocupación que normalmente callamos, reconocer que algo nos ha molestado o explicar por qué un asunto es importante para nosotros puede cambiar una conversación. Otras veces descubriremos que esa persona no es la adecuada para hablar de ese tema y entonces habrá que buscar otro espacio.