Se insta a los españoles a colocar un recipiente con agua debajo de los radiadores en noviembre: por qué y para qué sirve

Noviembre suele ser el mes en el que la calefacción vuelve a encenderse de forma habitual en muchas casas. Pero al hacerlo es cuando comenzamos a notar esa sensación de ambiente seco, especialmente por la noche, cuando pasamos varias horas con las ventanas cerradas y los radiadores funcionando. La garganta se reseca, la piel puede notarse más tirante y respirar en algunas habitaciones resulta menos agradable.

Por eso en los últimos días, vuelve a circular por las redes sociales, un truco doméstico muy sencillo que consiste en colocar un recipiente con agua cerca o debajo del radiador. No es nada nuevo y tampoco hace milagros, pero tiene una explicación física bastante clara y es que medida que el agua se calienta ligeramente, se evapora poco a poco y añade algo de humedad al aire. Puede ser útil en habitaciones demasiado secas, y aunque no todas las casas lo necesitan ni conviene hacerlo sin saber antes qué nivel de humedad tenemos.

Por qué colocar un recipiente con agua debajo de los radiadores

Cuando encendemos la calefacción, la temperatura de la habitación sube pero a la vez, la humedad relativa puede bajar. Es una situación en la que el aire no pierde necesariamente toda su humedad, sino que al calentarse cambia la proporción y la sensación puede ser mucho más seca. Y es ahí donde entra en juego el truco de usar un recipiente con agua. El calor del radiador acelera lentamente la evaporación y esa pequeña cantidad de vapor pasa al ambiente.

Es un truco muy básico, y nada nuevo, que circula mucho por redes ahora que llega el invierno y que en realidad, no consiste en llenar la habitación de vapor, sino en intentar compensar un ambiente demasiado seco sin necesidad de utilizar un humidificador eléctrico. El efecto eso sí, dependerá mucho de la estancia, ya que no será igual en una habitación pequeña y cerrada que en un salón grande, ni tampoco en una vivienda donde se ventila con frecuencia. Por eso no existe una cantidad exacta de agua que sirva para todos los casos.

Para qué sirve realmente este truco

Cuando el ambiente está muy seco, algunas personas notan molestias en la nariz, la garganta o la piel. En esos casos, aumentar ligeramente la humedad puede hacer que la estancia resulte más agradable. En España, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) sitúa la humedad relativa recomendada en invierno entre el 40 % y el 50 %. Superar esos niveles tampoco es aconsejable, sobre todo si ya hay condensación, humedades o moho en casa.Por eso, antes de poner recipientes junto a todos los radiadores, resulta bastante útil comprobar la humedad con un higrómetro. Estos aparatos son baratos, los podemos comprar online y nos permiten saber en pocos segundos si el aire está realmente seco o si estamos intentando corregir un problema que no existe.

No sirve para gastar menos calefacción por sí solo

Uno de los errores más habituales es pensar que colocar agua junto al radiador hará que la casa se caliente más o que la factura de calefacción baje automáticamente. No funciona así. El recipiente no aumenta la potencia del radiador ni hace que consuma menos energía. Lo que puede ocurrir es que una habitación con una humedad adecuada resulte más confortable y no sintamos la necesidad de subir tanto el termostato.

Los expertos en climatización calculan que bajar un grado la temperatura de la calefacción puede permitir ahorrar alrededor de un 7 % de energía. Pero ese ahorro procede directamente de reducir la temperatura, no del agua colocada debajo del radiador. También influye mucho el aislamiento de la vivienda, el tipo de calefacción, la temperatura exterior y las horas que permanece encendida.

Otros pequeños cambios que ayudan cuando llega el frío

Además del truco del agua junto al radiador, existen otros gestos bastante más importantes para aprovechar mejor la calefacción. Uno de ellos es no cubrir los radiadores con muebles, sofás o cortinas gruesas. Si el aire caliente no puede circular correctamente por la habitación, tardaremos más en alcanzar una temperatura confortable. Por la noche también puede ayudar bajar persianas o cerrar contraventanas, sobre todo en viviendas con ventanas antiguas ya que buena parte del calor se pierde precisamente por los cerramientos.

Por otro lado, ventilar sigue siendo necesario aunque haga frío. Lo más práctico es abrir completamente las ventanas durante unos minutos para renovar el aire y después volver a cerrarlas, en lugar de mantenerlas entreabiertas durante horas. El recipiente con agua es, por tanto, un recurso sencillo para casas donde la calefacción reseca demasiado el ambiente. No sustituye a un humidificador cuando el problema es importante y tampoco sirve para reducir directamente el consumo. Pero si la humedad es baja, puede hacer que una habitación resulte algo más confortable durante los meses en los que los radiadores pasan buena parte del día encendidos.