Cielos muy nubosos cubrirán toda la provincia, con mayor densidad de nubes en el interior. Se esperan lluvias débiles y dispersas, especialmente en el extremo sur, donde también podrían aparecer brumas y bancos de niebla. Las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero ascenso en las máximas. El viento será de componente sur, flojo a moderado, más intenso en el litoral y áreas expuestas del interior. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvia en aumento durante el día

El tiempo en Bilbao se presenta hoy como un lienzo cubierto de nubes, donde las posibilidades de lluvia son elevadas, especialmente durante la madrugada y hasta el mediodía. A primera hora, el aire matutino tendrá una temperatura de 18 grados, aunque la sensación térmica será de 15, lo que hará que salgas con una chaqueta ligera. El viento soplará de forma moderada, a unos 15 km/h, sumando un leve susurro a la inminente llegada de la lluvia que, aunque en un principio se apreciará como algo pasajero, se irá intensificando a medida que avancen las horas.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá gris y la temperatura alcanzará los 24 grados, pero no será suficiente para que te olvides de las gotas que podrían sorprenderte en cualquier momento. Las probabilidades de que la lluvia te acompañe durante estos instantes son altas, lo que puede generar una sensación de ambiente un tanto pesado debido a la elevada humedad que alcanzará su punto máximo en un 80%. A medida que el sol se oculta a las 17:52, recuerda disfrutar de esos tonos ocres que nos regala el ocaso, mientras el viento sigue susurrando en tu piel.

Nublado y ventoso con probables lluvias en Baracaldo

Las nubes se acumulan sobre Baracaldo, presagiando un día agitado. Con un viento fuerte que sopla desde el sur a 15 km/h, el amanecer se siente fresco y la temperatura apenas rozará los 18 grados. A medida que avanza la mañana, las precipitaciones se intensificarán, con una probabilidad de lluvia del 95%, creando un ambiente gris y húmedo que seguro alterará la rutina habitual de muchos.

Por la tarde, la situación no mejorará mucho: las temperaturas alcanzarán un máximo de 25 grados, pero la sensación térmica máxima puede ser engañosa con una humedad que alcanza el 85%. Además, el viento puede intensificarse con ráfagas que superan los 30 km/h. Es un día para llevar paraguas y, si se puede, no olvidar la bufanda.

Guecho: ambiente húmedo y nublado hoy

La jornada comienza con un tiempo muy húmedo en Guecho, con altas probabilidades de lluvia que alcanzan el 95% en la madrugada y hasta el mediodía. El cielo estará cubierto y la sensación térmica oscilará entre los 17 y 24 grados, lo que convierte el ambiente en algo pesado. Con el viento soplando del suroeste a unos 15 km/h, se esperan ráfagas de hasta 30 km/h, así que es recomendable abrigarse bien.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 70% durante la tarde-noche, aunque las temperaturas se situarán entre los 18 y 23 grados. A pesar de la inestabilidad del tiempo, disfrutaremos de aproximadamente 10 horas de luz solar, desde el amanecer a las 07:59 hasta el ocaso a las 17:52.

Santurce: cielo nublado y ambiente templado

El tiempo se presenta mayormente nublado a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 24 grados. Aunque hay posibilidades de lluvia, estas serán leves y se concentrarán especialmente durante la mañana y en la tarde-noche. El viento soplará de manera suave, lo que contribuirá a un ambiente templado y agradable.

La jornada se perfila como ideal para disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre, aprovechando la tranquilidad que ofrece el ambiente. Así, todos podrán hacer frente al día con un espíritu relajado y disfrutar de lo que Santurce tiene para ofrecer.

Cielo cubierto y lluvias intermitentes en Basauri

La jornada en Basauri comienza con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la madrugada y la mañana, donde la sensación térmica ronda los 15 grados. A medida que avancemos hacia la tarde, la situación se mantiene similar, pero hay esperanzas de que las nubes se disipan ligeramente, permitiendo disfrutar de una temperatura máxima de 24 grados.

Conviene llevar un paraguas y una chaqueta ligera, ya que el viento soplará moderadamente del sur. En la tarde-noche, la lluvia podría regresar, así que planear actividades al aire libre sería una buena idea si se hace antes del atardecer.