Una ingeniera química se ha pronunciado en una entrevista sobre los beneficios de beber agua del grifo. Esta experta en la materia además habla con autoridad, ya que ha realizado una tesis doctoral que optimiza el tratamiento del agua potable en la planta de Figueres. Su nombre es Laura Ferràndez Galceran y su descubrimiento puede ayudar a mejorar la calidad y eficiencia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el aviso de esta química sobre beber agua del grifo.

Beber agua del grifo es una práctica habitual que realizan muchos españoles en las ciudades o regiones en las que se puede consumir este líquido desde la cocina. Por ejemplo, ciudades como Madrid se caracterizan por su buena calidad del agua del grifo, mientras que en las zonas del sureste español es imposible consumirla debido a los altos niveles de cal que incluye. A esto hay que añadir el estado de las tuberías que pueden dañar este preciado líquido.

Según informa la Federación Europea de Aguas Envasadas (EFBW), en España se consumen 10 millones de botellas de agua al día, lo que supone 132 litros de agua por persona al año. Esto hace que nuestro país sea el quinto de la Unión Europea que más invierte en agua envasada. Esto hace que el índice esté equilibrado entre los que prefieren beber agua del grifo a diario o hacerlo con agua embotellada, algo que sucede en puestos del este y el sur de España.

Como informa el grupo BRITA, «la salubridad del agua de España está garantizada en todos los territorios» y el hecho de que muchos ciudadanos opten por el agua embotellada no tiene que ver con un tema de salud, sino con el sabor. «No se trata de un problema de seguridad, sino fundamentalmente de sabor: la concentración de cal hace que sea un agua poco agradable para el paladar», informan estos expertos en la materia, que también informan de una posible solución: el filtrado de agua.

Aviso por beber agua del grifo

Laura Ferràndez Galceran es una ingeniera química que en los últimos años ha desarrollado su función en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Figueres y ha sido entrevistada por El Periódico después de haber realizado una tesis doctoral que optimiza el tratamiento de agua potable para mejorar su calidad y eficiencia. «Siempre bebo agua del grifo; pasa más controles de calidad de lo que pensamos», reza el titular de esta entrevista en la que recomienda a los ciudadanos consumir agua del grifo.

Laura Ferràndez Galceran, como experta en la materia, ha querido mandar un aviso positivo a los ciudadanos y les ha recomendado beber agua del grifo. Aunque esta experta en la materia también avisa de los trihalometanos, «que son subproductos de desinfección que se originan cuando el agua con materia orgánica reacciona con cloro».

«Siempre debe haber una cantidad de cloro para que el agua, desde que sale hasta que llega a las casas, esté protegida de bacterias. Cuando hay suficiente reacción entre cloro y materia orgánica, pueden generarse estos trihalometanos, que son tóxicos, carcinógenos, y están limitados a 100 microgramos por litro», dice en su entrevista.

Sobre el agua del grifo de Figueres en particular, también deja claro que está exenta de este problema y anima a los ciudadanos a beber. «Siempre bebo agua del grifo y confío plenamente en ella. Sé el nivel de control que hay detrás y siempre intento hacer pedagogía sobre ello», dice en El Periódico. Esta experta en la materia también deja claro que la inteligencia artificial puede ayudar a tener mejor agua en el futuro. «El modelo se basa en inteligencia artificial, pero también en lógica difusa, que permite integrar el conocimiento experto de la planta con los datos disponibles para mejorar las decisiones», confiesa en esta entrevista.