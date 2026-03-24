Álvaro Pedrera, experto en plantas, sobre el error que todos cometen: «El 90% de las plantas de interior mueren por…»

La mayoría de los que tenemos plantas en casa creemos que éstas mueren por falta de riego, pero nada más lejos de la realidad. El experto en botánica Álvaro Pedrera explica cuál es el error más común en el cuidado de las plantas: el exceso de riego. «El 90% de las plantas de interior mueren por regarlas demasiado», afirma en uno de sus vídeos más virales en redes sociales. Cuando las raíces permanecen encharcadas, empiezan a pudrirse y la planta muestra señales de deterioro, como los tonos marrones y amarillentos en las puntas de las hojas. «Es el aviso más claro de que algo va mal», advierte.

Pero, ¿por qué es tan perjudicial el exceso de riego? La razón es muy sencilla de entender: el agua impide que las raíces respiren, impidiendo a la planta absorber los nutrientes que necesita para crecer fuerte y sana. Sin embargo, una vez llegados a este punto, no todo está perdido. Según Pedrera, hay un método muy simple para «revivir» la planta.

¡No cometas este error con tus plantas!

#plantcare #plantasdecasa #plantslovers ♬ sonido original – Ypikue @ypikue Cuidado con el riego en primavera💧🌿 En invierno tus #plantasdeinterior estaban casi en pausa: crecían poco y la tierra tardaba mucho en secarse, por eso podías regar cada 15 o 20 días sin problema. Pero en primavera cambian de ritmo, empiezan a activarse y a pedir más agua… y aquí es donde mucha gente se equivoca: o siguen regando igual y la planta se queda corta, o se emocionan y acaban pudriendo las raíces. El cambio no es automático ni va por calendario, es progresivo. Más que regar más, ahora toca revisar más y aprender a leer las señales. 🌱 🚨 Si quieres que te mande la guía, comenta directamente en Instagram. #planttips

«En unas semanas empieza la primavera, y si riegas tus plantas igual que en invierno, puedes tener problemas. Durante el invierno, tus plantas estaban en modo ahorro: crecían poco, consumían poca agua y la tierra tardaba mucho en secarse, por lo que quizás las regabas cada 15 o 20 días. Ahora la situación cambia progresivamente: las plantas empezarán a necesitar más agua. Muchas personas cometen el error de seguir regando igual que en invierno, lo que provoca que las plantas se sequen, o bien se emocionan y riegan en exceso. La clave no es regar más, sino revisar la tierra con más frecuencia, observar las señales que te da la planta y decidir cuándo regar en función de eso».

¿Qué podemos hacer una vez hemos cometido el error de regar las plantas en exceso y las raíces están encharcadas? El método que propone el experto en botánica es el siguiente:

Lo primero es sacar el cepellón, el bloque de tierra alrededor de las raíces, de la maceta. Luego, lo dejamos secar durante 24 horas. Una vez transcurrido el tiempo, replantamos el cepellón en una tierra nueva. Esperamos cuatro o cinco días antes de volver a regar. Luego, reducimos la cantidad de agua y la frecuencia de riego, sobre todo en otoño e invierno. Pedrera recomienda anotar los riegos en el calendario para no volver a cometer este error con las plantas.

Cuidados en primavera

La primavera es la época del año más importante para el ciclo vital de las plantas, ya que «despiertan» tras el invierno y, si las cuidamos adecuadamente, pueden florecer con más fuerza que nunca. Ahora bien, para ello, debemos conocer una serie de consejos fundamentales sobre los hábitos de riego, abono y ubicación.

El aumento de la temperatura y las horas de sol de la primavera provocan un aumento del consumo de agua por parte de la planta, ya que el sustrato se seca más rápidamente. Sin embargo, regar en exceso puede ser perjudicial, así que debemos comprobar la humedad de la tierra antes de volver a regar. Asimismo, el uso de un buen abono puede ayudar a que las plantas crezcan con más fuerza y florezcan antes.

En cuanto a la luz del sol, ésta cambia de posición a lo largo del año, y la ubicación de las plantas en invierno puede no ser la ideal en primavera. Lo primero es observar si reciben la cantidad de luz adecuada según la especie; algunas requieren más exposición, mientras que otras agradecen la sombra parcial. También es importante alejarlas de corrientes de aire o contrastes bruscos de temperatura, que podrían debilitarlas.

Si buscas llenar tu casa de color esta primavera, éstas son las mejores plantas. La caléndula, con sus brillantes flores amarillas y naranjas, es resistente y además posee propiedades medicinales. El clavel, clásico y fragante, florece abundantemente y se adapta a terrazas y jardines. El girasol aporta altura y color, siguiendo la trayectoria del sol y favoreciendo la biodiversidad. Por último, el tulipán ofrece un espectáculo de colores variados y florece desde marzo, creando alfombras florales llenas de vida.