Adiós a la TDT que conocías: llega hoy a Movistar Plus+ un canal de series y programas que no es como nada que hayas visto hasta ahora

La televisión sigue cambiando y Movistar Plus+ da un paso más. La plataforma incorpora un nuevo canal que estará disponible a partir del 24 de marzo y que se llamará Cero por M+, disponible en el dial 126. Este canal tendrá una programación distinta, combinando programas y series.

El nuevo canal comienza sus emisiones este martes 24 de marzo, con programación regular desde primera hora de la mañana. Su llegada supone un cambio importante dentro de la cadena, que sigue apostando por renovar su oferta con unos contenidos mucho más dinámicos y diferenciados de otras cadenas y plataformas.

¿Qué es Cero por M+?

Cero por M+ es un canal que se va a centrar principalmente en el entretenimiento, con una mezcla de programas, humor, reportajes y series originales de Movistar.

Recoge así el legado del antiguo canal #0 de Movistar, que durante años fue uno de los canales más característicos e importantes de la televisión de pago en España, con formatos propios como La Resistencia.

Programación variada

El objetivo de este canal es poder ofrecer una experiencia distinta que no se centre únicamente en programas, cine o series, sino en una mezcla de estos contenidos para hacer que para el espectador sea más ameno y no siempre lo mismo. También se puede observar que se van a incluir programas de deportes. En cuanto a las series, parece que Movistar se va a limitar a emitir los primeros episodios por el momento.

Esta nueva apuesta de Movistar Plus+ busca enganchar al espectador sin necesidad de tener que ir buscando otros canales, una práctica cada vez más habitual en la televisión.

Una apuesta estratégica

El lanzamiento llega en un momento clave, con una creciente competencia de Movistar con otras plataformas. Movistar busca diferenciarse con un contenido más auténtico y exclusivo.

Lo que está claro es que la televisión cada vez está cambiando más rápido, y canales como Cero por M+ son un ejemplo de hacia dónde se dirige el futuro del entretenimiento.