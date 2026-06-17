¿Adiós a los recipientes de plástico Tupperware? Esta alternativa será la número 1 en 2026

Los Tupperwares han sido uno de nuestros indispensables en nuestros armarios en las últimas décadas. Recipientes de plástico en los que hemos guardado nuestra comida para poder llevarla a los trabajos o colegios. Los tiempos cambian, y los tuppers de plástico se quedan atrás.

Cada vez menos cocinas los tienen en sus armarios debido a que se abren paso nuevas tendencias de almacenamiento. Pero, ¿cuál es la alternativa a los clásicos tuppers de plástico?

La alternativa

Los recipientes de plástico se solían utilizar para guardar comida, pero cada vez el uso del plástico se está viendo sustituido por el vidrio o la silicona. El problema del plástico es que es menos seguro y saludable que las nuevas alternativas.

Salud y seguridad: muchos plásticos, sobre todo antiguos, contienen sustancias que no nos gustaría encontrar en los alimentos. El plástico libera plastificantes y partículas de microplástico . El vidrio no libera ningún tipo de partícula, lo que lo hace más seguro.

muchos plásticos, sobre todo antiguos, contienen sustancias que no nos gustaría encontrar en los alimentos. El plástico libera . El vidrio no libera ningún tipo de partícula, lo que lo hace más seguro. Resistencia al olor y color: el plástico es un material difícil de limpiar y de eliminar el olor de la comida anterior. Los antiguos tuppers de plástico solían quedarse impregnados de salsas, quedando el tupper con un color rojizo de compleja eliminación. En cambio, el vidrio es un material de mucha mayor facilidad de limpieza , que no deja olores de la comida del día anterior.

el plástico es un material difícil de limpiar y de eliminar el olor de la comida anterior. Los antiguos tuppers de plástico solían quedarse impregnados de salsas, quedando el tupper con un color rojizo de compleja eliminación. En cambio, el vidrio es un material de mucha mayor , que no deja olores de la comida del día anterior. Resistencia al calor: el vidrio cuenta con la ventaja de poderse colocar directamente en el horno o microondas sin que se derrita ni que se deforme, como el plástico. La silicona también es un material bastante resistente a las temperaturas, derritiéndose a más de 230º y siendo resistente a temperaturas por debajo de -40º.

el vidrio cuenta con la ventaja de poderse colocar directamente en el sin que se derrita ni que se deforme, como el plástico. La silicona también es un material bastante resistente a las temperaturas, derritiéndose a más de 230º y siendo resistente a temperaturas por debajo de -40º. Sostenibilidad: una de las ventajas más importantes del vidrio frente al plástico es su capacidad de ser reciclado . El vidrio reduce la necesidad de plásticos de un solo uso.

una de las ventajas más importantes del vidrio frente al plástico es su capacidad de ser . El vidrio reduce la necesidad de plásticos de un solo uso. Durabilidad y ahorro: la capacidad de reutilización le hace el material ideal para guardar nuestra comida sin necesidad de gastar continuamente en tuppers. El plástico, tras la continua utilización, puede verse deformado por el uso de la esponja. Es fácil que el material se raye y se acumulen partículas de la comida anterior, haciendo que su limpieza se dificulte y los olores se acumulen.

El cambio en la tendencia de almacenar comida ha sufrido un cambio a mejor objetivamente. El lugar donde guardamos nuestro alimento es una de las claves para mantener nuestra salud a largo plazo.