Efemérides del 17 de septiembre de 2018: ¿Qué pasó el 17 de septiembre?

Tal día como hoy, el 17 de septiembre de 2011, se produce la culminación de “Occupy Wall Street”, un movimiento para la reforma y el reconocimiento de los problemas sociales que causaron la recesión económica en Estados Unidos. Las protestas se extendieron por todo el país a otras ciudades, y de ahí al resto del mundo y se prolongaron a lo largo de octubre. Estas protestas finalizaron cuando los ocupantes fueron retirados del Parque Zuccotti el 15 de noviembre .

Un año más tarde, el 17 de septiembre de 2012, Esperanza Aguirre dimitía como presidenta de la Comunidad de Madrid y como diputada del PP aludiendo a una enfermedad grave que sufrió anteriormente y a razones personales. Su sucesor como presidente en funciones de la Comunidad, fue su vicepresidente, Ignacio González González. ¿Quieres saber más? Consulta a continuación todas las efemérides del 17 de septiembre.

¿Qué pasó el 17 de septiembre?

En España

1111: Alfonso Raimúndez es coronado rey de Galicia, más tarde será el rey Alfonso VII.

1480: Queda establecido el Tribunal de la Inquisición a través de una cédula expedida por los Reyes Católicos.

1497: Pedro de Estopiñán toma Melilla en nombre de los duques de Medina Sidonia para la Corona de Castilla.

1868: Comienza en Cádiz la revolución llamada “La Gloriosa”.

2012: Esperanza Aguirre dimite como presidenta de la Comunidad de Madrid y diputada regional.

En el mundo

1787: Los congresistas de Estados Unidos ratifican la constitución.

1788: En Karánsebes (actual Rumania) se lleva a cabo la batalla de Karánsebes, en la que los soldados austríacos atacan a compañeros de sus mismas tropas por error.

1809: Se da por finalizada la Guerra de Finlandia de manera oficial.

1914: Andrew Fisher toma posesión como primer ministro de Australia por tercera y última vez.

1943: La ciudad rusa de Briansk es liberada de los nazis por los ejércitos soviéticos.

1972: La cadena americana NBC estrena la serie “M*A*S*H”

1978: El presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí Menahem Begin firman los acuerdos de Camp David en Estados Unidos.

1988: Se inauguran los Juegos Olímpicos de Seúl (Corea del Sur), oficialmente conocidos como los Juegos de la XXIV Olimpiada.

1991: La Asamblea General de las Naciones Unidas admite a Corea del Norte, Corea del Sur, Micronesia, las Islas Marshall, Estonia, Letonia y Lituania como miembros de la ONU.

1991: La banda de hard rock Guns N’ Roses publica el álbum doble Use Your Illusion I y II; que contenían temas como «Don’t Cry», «November Rain» y «Estranged».

1991: Se publica en Internet la primera versión (0.01) del kernel Linux.

2008: En Pekín (China) se celebra la ceremonia de clausura de los XIII Juegos Paralímpicos.

2008: Google lanza la versión en español de Knol.

2011: El movimiento Occupy Wall Street comienza en el Zuccotti Park de la ciudad de Nueva York.

2012: El Teatro Imperio de Valparaíso, edificio patrimonial de principios del siglo XX ubicado en el puerto chileno, se incendia y pierde completamente su infraestructura a excepción de la fachada.

¿Quién nació el 17 de septiembre?

En España

1584: Francisco Correa de Arauxo, compositor

1838: Valeriano Weyler, militar y político

1949: Miguel Ángel Gómez Martínez, director de orquesta y compositor español

1952: El Niño de la Capea (Pedro Gutiérrez Moya), torero

1956: Francesc Capdevila “Max”, dibujante de tebeos, ilustrador y editor

1958: Nancho Novo, actor

1968: Tito Vilanova, futbolista y entrenador

1975: Álvaro Fuentes, músico español de la banda La Oreja de Van Gogh

1978: Cristina Alcázar, actriz

En el mundo

879: Carlos III de Francia, rey francés

1724: Nicolas de Condorcet, filósofo, matemático, y politólogo francés

1903: George Koltanowsky, ajedrecista belga

1921: Virgilio Barco Vargas, presidente colombiano entre 1986 y 1990

1923: Hank Williams, cantante de country estadounidense

1928: Roddy McDowall, actor británico

1929: Eliseo Prado, futbolista argentino

1931: Anne Bancroft, actriz estadounidense

1934: Maureen Connolly, tenista estadounidense

1951: Cassandra Peterson, actriz estadounidense

1960: Damon Hill, piloto británico de Fórmula 1

1962: Baz Luhrmann, cineasta australiano

1965: Bryan Singer, cineasta estadounidense

1966: Doug E. Fresh, rapero, productor y beatboxer estadounidense

1968: Marie Chantal de Grecia, princesa danesa

1968: Anastacia, cantante y compositora estadounidense

1968: Paul Tracy, piloto de automovilismo canadiense

1969: Keith Flint, vocalista británico, de la banda The Prodigy

1971: Adriana Karembeu, modelo eslovaca

1977: Simone Perrotta, futbolista italiano

1979: Chuck Comeau, músico canadiense de la banda Simple Plan

1985: Jon Walker, bajista estadounidense de la banda Panic at the Disco

1989: Dijon Talton, actor, cantante y bailarín estadounidense

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 17 de septiembre?

Virgo

¿Quién murió el 17 de septiembre?

En España

1665: Felipe IV, rey

1679: Juan José de Austria, político y militar

1791: Tomás de Iriarte, poeta

1965: Alejandro Casona, dramaturgo

2001: Rodrigo Uría González, abogado

2007: Miguel Ramón Izquierdo, político

2011: Ignacio Fernández de Castro, sociólogo y abogado

En el mundo

1915: Remy de Gourmont, novelista, crítico de arte y periodista francés

1948: Folke Bernadotte, diplomático sueco

1951: Jimmy Yancey, pianista y compositor de blues estadounidense

1963: Eduard Spranger, filósofo y psicólogo alemán

1966: Fritz Wunderlich, tenor alemán

1991: Rob Tyner, cantante y músico estadounidense, de la banda MC5

1994: Karl Popper, filósofo británico

1994: Richard Basehart, actor estadounidense

1996: Spiro Agnew, vicepresidente estadounidense

1997: Red Skelton, actor y cómico estadounidense

1998: Ralph Pappier, cineasta argentino de origen chino

2003: Erich Hallhuber, actor alemán

2011: Kurt Sanderling, director de orquesta y músico alemán

2014: China Zorrilla, actriz uruguaya

2015: Pablo Rieznik, político, profesor universidad

¿Qué se celebra el 17 de septiembre?

Día Nacional del Huaso en Chile

Día del Profesor en Argentina

Día del Geólogo en Perú