Origen de la Nochebuena y el Día de Navidad

Queda menos de una semana para disfrutar de uno de los eventos más esperados del año. La cena de Nochebuena está a la vuelta de la esquina en lo que se conoce como la representación más importante de los valores familiares. Hermanos, abuelos, tíos y sobrinos se vuelven a reencontrar en una de esas reuniones familiares que tanto dan que hablar durante los días posteriores. Pero… ¿conoces el verdadero origen de la cena de Nochebuena? ¿Por qué se celebran este tipo de reuniones tradicionales en Navidad? Te lo contamos.

Una noche diferente

Está claro, el día 24 de diciembre tiene lugar un acontecimiento diferente. Nochebuena se presenta al mundo como la cena familiar por antonomasia pero, más allá de degustar de un espectacular menú acompañado de la familia, esta celebración incluye una gran cantidad de connotaciones. En primer lugar, esta festividad se fundamenta actualmente en la fe cristiana. Es decir, Nochebuena no es más que una víspera del día de Navidad que se festeja el 25 de diciembre. Una conmemoración del nacimiento de Jesús en Belén, el Mesías de la religión católica.

Cabe destacar que la unión familiar es uno de los rasgos más destacados de la fe cristiana, por ello la mejor forma de conmemorar el nacimiento de su actor principal es por medio de una cena en la que no falte ni un miembro de la familia.

Dudas y símbolos

Todos conocemos la teoría del nacimiento de Jesús. No obstante, algunos historiadores no comparten esta tradición, ya que aseguran que esta celebración tiene origen en una fiesta pagana y no en las costumbres cristianas. Un amplio grupo de expertos defiende que esta fiesta estaba relacionada con el solsticio de invierno. Una época en la que los habitantes deseaban que las temperaturas no fueran muy bajas para impedir que el frío afectase a la agricultura. Aunque los estudiosos aseguran que el paso de los años ha conseguido transformar esta celebración hasta convertirla en lo que conocemos en la actualidad. Una fiesta celebrada tanto por ateos como religiosos.

Si hablamos de símbolos navideños que tienen presencia en Nochebuena no podemos pasar por alto el típico Nacimiento. Un conjunto de figuras de cerámica con las que se representa la llegada al mundo de Jesús en un remoto portal de la ciudad de Belén. Un emblema que introdujo San Francisco de Asís para que no se olvidara como se produjo el nacimiento de Cristo.

En un apartado destacado se encuentra también el árbol de Navidad. Una tradición típica de Nochebuena que tiene su origen en una tradición pagana adoptada por los cristianos. Los primeros abetos se adornaban con todo tipo de velas con las que se quería representar la luz de Jesucristo. Si hablamos de la estrella de la copa, es un claro símbolo de la estrella que, según cuenta la Biblia, llevó a los Reyes Magos hasta el portal en el que nació Jesús.