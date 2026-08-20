La Vuelta a España: 42 planes para descubrir los destinos de la carrera

La Vuelta vuelve a convertir las carreteras en un escaparate privilegiado de paisajes, ciudades y patrimonio. Del 22 de agosto al 13 de septiembre, la edición de 2026 recorrerá 3.275 kilómetros divididos en 21 etapas, en un itinerario que comenzará en Mónaco y finalizará en Granada. Con motivo de la competición, Civitatis ha elaborado una infografía que reúne 42 planes —dos por cada uno de los 21 destinos seleccionados— para vivir cada parada también fuera de la carretera. Una guía que invita a seguir el recorrido de La Vuelta sin perder de vista todo lo que puede ofrecer cada lugar antes o después del paso del pelotón.

Primeras paradas de La Vuelta 2026

La carrera arrancará en Mónaco, donde los aficionados podrán recorrer los principales atractivos del principado mediante una visita guiada o descubrir los rincones más conocidos de su circuito de Fórmula 1. Tras su paso por Francia, el recorrido llegará a Andorra, una parada que permite combinar una visita guiada por Andorra la Vieja con un momento de descanso en Caldea. Desde allí, La Vuelta continuará junto al Mediterráneo a través de algunos de los paisajes más reconocibles de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

En la Costa Dorada, la reconocida empresa de planes propone adentrarse en la tradición vinícola con una excursión a una bodega del Priorat o conocer el legado histórico de Tarragona mediante un free tour. En el Delta del Ebro, el protagonismo recae en la naturaleza, con paseos en barco y experiencias de avistamiento de flamencos al atardecer. La ruta prosigue por Castellón, con opciones como un free tour por Castellón de la Plana o una excursión a Villafamés, y por Valencia, donde los viajeros pueden conocer la Ciudad de las Artes y las Ciencias o visitar el Oceanogràfic.

Aventura junto al mar

La costa alicantina ofrece algunas de las propuestas más activas de la ruta. En Villajoyosa, los viajeros pueden contemplar su colorido litoral desde un kayak o disfrutar de un paseo a caballo, mientras que Alicante permite elevarse sobre el Mediterráneo practicando parasailing o navegar hasta la isla de Tabarca en una excursión privada en velero. El itinerario continúa por Albacete, donde una visita guiada o un free tour permite acercarse a la historia y las curiosidades de la ciudad, antes de llegar a Cartagena. Allí, las propuestas pasan por recorrer su casco histórico o visitar el Museo-Refugio de la Guerra Civil. En Lorca destacan el Palacio de Guevara y su imponente castillo, dos de los grandes símbolos de la localidad. Ya en Almería, la Alcazaba y la catedral permiten descubrir su vertiente monumental, mientras que una ruta en kayak por Cabo de Gata muestra el lado más natural y aventurero de la provincia.

Etapas andaluzas de La Vuelta

La segunda mitad del recorrido convierte a Andalucía en uno de los grandes escenarios de La Vuelta 26. En la costa granadina, Almuñécar invita a recorrer sus aguas en kayak o a combinar en una misma excursión la Costa Tropical y la Cueva de Nerja. Jaén propone asomarse a la ciudad desde el Castillo de Santa Catalina o descubrir los Baños Árabes y el Palacio de Villardompardo. En Córdoba, la Mezquita-Catedral y el Alcázar de los Reyes Cristianos protagonizan dos recorridos imprescindibles por su patrimonio histórico.

La Vuelta continuará hacia La Rábida, donde se puede visitar el monasterio o recorrer en 4×4 el Parque Nacional de Doñana, antes de llegar a Sevilla. En la capital andaluza, el Real Alcázar y los espectáculos flamencos resumen dos de las facetas más reconocibles de la ciudad. Jerez de la Frontera suma a la ruta el patrimonio vinícola de las Bodegas Tío Pepe y su tradición ecuestre. Málaga ofrece la posibilidad de conocer la ciudad a través de un free tour o adentrarse en uno de los parajes más espectaculares de la provincia con una excursión al Caminito del Rey. En Estepona, un paseo en barco por la bahía o un recorrido guiado por la localidad permiten disfrutar de la última parada costera antes de que la carrera ponga rumbo a Granada.

Granada, broche final de La Vuelta 2026

La edición de 2026 concluirá en Granada, una ciudad a la altura del final de la competición. Visitar la Alhambra o recorrer el Albaicín y el Sacromonte a través de un free tour son las dos propuestas para despedir un viaje que combina deporte, cultura y turismo a lo largo de 21 destinos.

Porque seguir La Vuelta no consiste únicamente en esperar la llegada del pelotón: también puede convertirse en una oportunidad para descubrir el patrimonio, la gastronomía, la naturaleza y las experiencias que aguardan en cada etapa.

Cuándo empieza y dónde termina

La Vuelta a España 2026 se celebrará del 22 de agosto al 13 de septiembre. La competición comenzará en Mónaco y finalizará en Granada después de recorrer 3.275 kilómetros repartidos en 21 etapas.