SON Estrella Galicia desvela la programación de su nuevo formato inmersivo 360º en Café Berlín de Madrid

SON Estrella Galicia continúa explorando formatos disruptivos para reinventar la conexión del público con los artistas y su música. Así, el proyecto musical cervecero presenta la programación de Café Berlín 360º, una nueva configuración en la que el escenario se dispone justo en el centro para transformar la emblemática sala madrileña.

De esta forma, Café Berlín 360º contará en los próximos meses con las actuaciones de Marie Davidson (viernes 17 de abril, entradas agotadas), Juana Molina (martes 20, miércoles 21 y sábado 25 de abril, entradas agotadas), Teo Lucadamo (miércoles 13 de mayo), Ela Minus (lunes 8 y martes 9 de junio) y HAAi (miércoles 23 de septiembre). Las entradas para los conciertos disponibles se encuentran a la venta a través de DICE.

Tras años de trabajo conjunto, SON Estrella Galicia y Café Berlín consolidan este nuevo concepto inmersivo que propone una experiencia única: conciertos que se pueden disfrutar desde cualquier ángulo, fomentando una cercanía total entre público y artistas. Este formato impulsa además a las y los músicos a replantear sus directos, dando lugar a shows exclusivos concebidos específicamente para este entorno poco habitual. El anuncio refuerza la identidad del proyecto musical cervecero con una cuidada selección de artistas nacionales e internacionales, caracterizados por su singularidad y su capacidad para innovar en el directo.

El ciclo arranca en abril con dos figuras imprescindibles de la música contemporánea como Marie Davidson y Juana Molina, cuyas fechas ya han colgado el cartel de entradas agotadas, confirmando la excelente acogida de esta propuesta desde su lanzamiento. La franco-canadiense Marie Davidson, referente de la electrónica contemporánea, presentará su nuevo trabajo City of Clowns (2025), en el que vuelve a explorar los límites del techno y el italo disco con su característico enfoque narrativo e introspectivo. Por su parte, Juana Molina, icono del pop experimental, regresará a los escenarios con DOGA (2025), un nuevo álbum que amplía su universo creativo y que cobrará una nueva dimensión en este formato 360º.

En mayo será el turno de Teo Lucadamo, una de las voces emergentes más destacadas del panorama nacional. Con su álbum debut El dilema del rapero blanco, el artista propone un sonido que dialoga con el hip hop de los 90 y 2000, combinando referencias clásicas con una visión contemporánea y un potente imaginario visual. El ciclo continuará en junio con Ela Minus, artista colombiana que se ha consolidado como una de las figuras más relevantes de la electrónica actual. Su directo, basado en el uso de sintetizadores analógicos y una fuerte identidad estética, abre una nueva etapa con el lanzamiento de su reciente single “COMBAT”. Finalmente, en septiembre, HAAi llevará al Café Berlín 360º su energético directo en formato live tras girar por algunos de los festivales y clubes más importantes del mundo, reafirmando su posición como una de las DJs y productoras más influyentes de la escena electrónica global.

SON Estrella Galicia es el proyecto musical cervecero de Estrella Galicia, cerveza icónica de Hijos de Rivera, con el que la compañía fomenta la cultura musical como vehículo de identidad, diferencia y comunidad y comparte el paralelismo entre la creatividad cervecera y la musical. A lo largo de más de diecisiete años, esta propuesta ha evolucionado hasta convertirse en un referente indiscutible, extendiendo su actividad por todo el país y consolidando su presencia en escenarios internacionales como Reino Unido, Estados Unidos, Portugal o Alemania.