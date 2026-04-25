J.J. Benítez: «El infierno no existe, es un invento de la religión»

¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Hay algo al otro lado, o simplemente nada? J.J. Benítez lleva décadas persiguiendo esta pregunta. En El Foco nos habla de más de mil testimonios de experiencias cercanas a la muerte y sostiene algo rotundo: «La muerte no es el final, sino una puerta». Todos hablan de una luz blanca y de paz.

Pero él va más lejos. Está convencido de que elegimos nuestra vida antes de nacer porque es una experiencia para aprender y que no hay infierno. Es una invención de las religiones. Los malvados «al cielo».

J.J. Benítez cuestiona dogmas religiosos, habla de un «Dios azul», de una conciencia que sobrevive al cuerpo y de por qué asumir la muerte podría hacernos vivir mejor. Ideas que atraviesan también su nuevo libro, construido sobre 101 casos de experiencias cercanas a la muerte.

Una conversación sobre el único misterio que nos concierne a todos.