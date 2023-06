La Fundación Sandretto Re Rebaudengo Madrid inaugura ‘Desengaño’

La Fundación Sandretto Re Rebaudengo Madrid (FSRRM) inaugura Desengaño, exposición que surge de la cuarta edición del Young Curators Residency Programme. Situada en la Sala Anselma del Ateneo de Madrid, la muestra reúne el trabajo de seis artistas seleccionados por los jóvenes comisarios Mijoo Park, Lovro Japundžić y Una Mathiesen Gjerde coordinados por la asociación hablarenarte.

“Durante la residencia los tres comisarios han obtenido una panorámica de la creación contemporánea en nuestro país. Pero también de la cultura española más ampliamente, como puede verse en Desengaño, una exposición cuya premisa parte del texto El Criticón del autor barroco Baltasar Gracián”, apunta Emma Brasó en nombre de hablarenarte.

Dividida en varias etapas, la residencia llevó a los tres comisarios a visitar los centros de arte, museos, galerías, fundaciones, espacios independientes y estudios de artistas de ciudades como Sevilla, Málaga, Barcelona y Bilbao además de Madrid. El resultado de su investigación se muestra ahora bajo el título Desengaño y reúne la obra de los artistas Gabriel Alonso, Álvaro Chior, Paula García-Masedo, Mónica Mays, Sergio Pradana y Víctor Santamarina.

Las piezas que han reunido para esta exposición entablan un intercambio de pensamientos que desborda las relaciones interpersonales. “Agotados por los excesos y la violencia de clase, verbal y la que se ejerce contra la naturaleza, los artistas resignifican símbolos del poder a través de materiales que descomponen, fusionan o capturan temporalmente”, explican los comisarios.

Mónica Mays y Víctor Santamarina utilizan objetos domésticos desechados para crear sus obras, Sergio Pradana y Paula García-Masedo recorren historias vinculadas a lugares de ausencia, Gabriel Alonso reconsidera nuestra relación con el ámbito natural y Álvaro Chior cuestiona el exceso lingüístico y la constante textualización de la vida.

En conjunto, “forman una polifonía que cuestiona verdades heredadas mientras permanecen atentas a su propia porosidad. De esta forma nos ofrecen un desvío o un retorno; una invitación a pensar más allá de lo inmediato, no solo para criticar la injusticia que percibimos, sino también para afirmar la potencia de la incertidumbre”, concluyen los comisarios.

Realizadas con materiales como la resina, que puede sobrevivir un millón de años, o el espejuelo que, a pesar de su apariencia, se resquebraja bajo una ligera presión, las obras se instalan en las tres plantas de la Sala Anselma del Ateneo de Madrid, institución que fue la sede donde se mostró por primera vez en España y de la mano de la Fundación Sandretto Re Rebaudengo Madrid, la obra del artista Lucas Arruda.

Young Curators Residency Programme

Este programa de residencias, que sigue la estela del modelo de la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo de Turín, donde se celebra desde 2006, promueve y apoya el arte contemporáneo español y su internacionalización, así como la práctica curatorial emergente. Además, forma comisarios y comisarias jóvenes con el objetivo de desarrollar sus habilidades profesionales y críticas y promocionar el tejido artístico español a nivel internacional. Por otro lado, brinda la oportunidad de entrar en contacto y trabajar con artistas españoles y crear redes entre jóvenes profesionales del sector mientras pone en valor la figura del comisario dentro de la escena artística.

De este modo se reafirma el compromiso de la Fundación y su presidenta, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, con el arte contemporáneo nacional y la práctica curatorial emergente: «El compromiso de la Fundación con la internacionalización del arte contemporáneo español sigue siendo fuerte. Entre todos, queremos crear una red de profesionales del sector y este programa es una apuesta en firme por ello. Además, el YCRP pone sobre la mesa el importante papel de la figura del comisario».

Esta iniciativa cuenta, un año más, con Reale Foundation como patrocinador principal que ha apoyado el programa desde su primera edición y reafirma su apuesta por el talento joven, diverso e intercultural. “Creemos en el poder transformador de la cultura y apostamos por el talento joven como uno de los principales vehículos que hacen posible esta transformación”, ha afirmado Pilar Suárez-Inclán, directora de Reale Foundation en España.

Además, cuenta con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) en el marco de su Programa para la Internacionalización de la Cultura Española, el PICE, que este año celebra sus diez años de convocatorias, a favor de la creación y la cultura española contemporánea.

El programa trabaja con las mejores escuelas de comisariado a nivel mundial, tales como el Royal College of Art de Londres o el Independent Study Program del Whitney Museum of American Art de Nueva York, entre muchas otras, quienes proponen una primera selección de candidaturas entre su alumnado más destacado, posteriormente evaluada por un jurado que este año ha estado compuesto por el comisario Agustín Pérez Rubio y la directora del MACBA, Elvira Dyangani Ose.

¿Quiénes son los comisarios?

Mijoo Park es una comisaria e investigadora independiente con sede en Seúl (Corea del Sur). Park ha estado organizando la plataforma discursiva Bul-teok y anteriormente dirigió RAT de ART, una escuela autogestionada dirigida por artistas (2014-2021). Su práctica curatorial principal investiga los modos de institucionalidad y los roles de diferentes organizaciones en las prácticas artísticas sostenibles. Park ha comisariado exposiciones y proyectos en Seúl y Vancouver, entre otros lugares..

Lovro Japundžić es un comisario y productor asentado en Zagreb (Croacia). Actualmente trabaja como codirector en Miroslav Kraljevic Gallery (GMK), una plataforma y galería de arte independiente y sin ánimo de lucro. Desde 2019 ha estado trabajando en Mocvara Gallery haciendo instalaciones y performances específicas que combinan un enfoque lúdico y a menudo confrontativo hacia las estructuras normativas. Forma parte del colectivo curatorial que dirige el festival internacional de fotografía Organ Vida, centrado principalmente en la imagen: su producción, circulación y consumo, fuertemente influenciado por la rotación digital.

Una Mathiesen Gjerde es productora, editora y comisaria con residencia en Oslo (Noruega). Sus intereses de investigación y trabajo curatorial se centran en cuestiones relacionadas con la precariedad, la ética del trabajo y las estrategias sociales para la unidad. Actualmente, es la directora de la asociación de artistas y espacio de exposiciones BO, The Association of Visual Artists Oslo. Mathiesen Gjerde es cofundadora de la red de arte digital y curaduría Ergi y anteriormente ocupó el cargo de Jefa de Producción en Fotogalleriet (Oslo, NO), bajo la dirección de Antonio Cataldo. Tiene una maestría en historia del arte de la Universidad de Copenhague y una licenciatura en emprendimiento cultural de la Universidad de Uppsala.