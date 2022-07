CEDRO recuerda a escritores, traductores y periodistas que disponen de ayudas para momentos de dificultad  

Los escritores Manuel Rivas, Carme Riera, Carmen Posadas y Juan Kruz Igerabide han puesto su voz a los testimonios de algunos de los miles de traductores, escritores y periodistas que han sido beneficiarios de las ayudas asistenciales CEDRO destinadas a proporcionar apoyo a estos colectivos cuando pasan por dificultades de salud, económicas o laborales. Lo han hecho para dar a conocer esta función social desarrollada por la Entidad entre aquellos autores que desconocen que pueden recurrir a CEDRO si lo necesitan.

A través de este programa de ayudas asistenciales CEDRO asesora, analiza y facilita el apoyo necesario al autor que lo necesita, de forma confidencial, para ayudarle a superar situaciones puntuales. Esta asociación destina a esta función social una parte del 20 % de los derechos recaudados por copia privada, de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual, y el 20 % de la recaudación por préstamo público.

#CEDROteAcompaña

«Hoy somos muchos los escritores que aguantamos como podemos muy por debajo del umbral de la pobreza. Y qué alivio dejar de oír lo de siempre. Eso de que ser escritor es un hobby o un capricho, y de que se dé por hecho que somos pobres porque queremos. Porque vosotros me escuchasteis. Y nada más llamaros descubrí que no estoy sola. ‘La dignidad es lo primero’, me decíais entre líneas en cada uno de vuestros mensajes. Me ofrecisteis ayuda para salvaguardar mi dignidad, me comprendisteis como solo lo puede hacer un compañero. La vida. La dignidad. Se dice rápido». Así reza el testimonio al que le pone voz la escritora Rosa Montero en uno de los videos que integran la campaña #CEDROteacompaña.

La iniciativa informa, además, de que, durante los dos últimos años, coincidiendo con la pandemia, CEDRO facilitó 305 ayudas de urgente necesidad, dirigidas a socios en situación prolongada de desempleo, a aquellos con falta de recursos para el pago de su vivienda, a los que necesitan cubrir tratamientos médicos no atendidos por la sanidad pública y a quienes precisan adquirir material adaptado y tienen reconocida una discapacidad.

Ese mismo, año la entidad concedió 7.255 ayudas sociosanitarias dirigidas a la adquisición de material óptico, audiófonos, tratamientos dentales, podológicos y fisioterapia; y 414 ayudas COVID, cuyo fin es apoyar a los autores ante el impacto que ha generado la pandemia sobre los derechos de autor.

«Junto a la labor de gestión de los derechos de Propiedad Intelectual, las entidades de gestión tienen encomendada una tarea fundamental: la función social, que tiene un impacto directo sobre la sostenibilidad de la cultura, ya que permite a los autores continuar con su labor. Pero más allá de eso, tal y como pone de manifiesto esta campaña, este cometido supone un apoyo desde el punto de vista emocional, un soporte fundamental para aquellos escritores, traductores y periodistas que atraviesan por un mal momento. Algo que nos puede pasar a cualquiera. Recibir estas ayudas, como explican los testimonios difundidos, en muchos casos, supone un estímulo para salir adelante, para seguir creando», explica Jorge Corrales, director General de CEDRO.

Sobre CEDRO

CEDRO tiene como misión representar y defender los legítimos intereses de autores y editores de libros, periódicos, revistas y partituras, facilitando y promoviendo el uso legal de sus obras. En la actualidad tiene como miembros a 30.797 escritores, traductores, periodistas y editoriales de nuestro país. Para conocer más sobre la Entidad, visite www.cedro.org.