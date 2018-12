Unos tuits homófobos del pasado llevan a Kevin Hart a renunciar a presentar los Oscar 2019

Kevin Hart ha renunciado a conducir la 91º ceremonia de los Premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas un día después de anunciar que sería el anfitrión. El cambio de planes se debe a que han salido a la luz una serie de tuits homófobos que el actor y comediante publicó hace diez años, así como chistes que realizó durante especiales de stand-up.

Cuando salieron a relucir los ofensivos comentarios de Hart hacia la comunidad LGTB, el intérprete se resistió a pedir disculpas, asegurando que esta no es la primera vez que le pasa y que “la gente cambia”.

“Mi equipo me llamó, ‘Dios mío, Kevin, todo el mundo está decepcionado por los tuits que publicaste hace años'”, dice Hart en uno de los vídeos. “Chicos, estoy cerca de los 40 años. Si no creéis que la gente cambia, crece, evoluciona a medida que envejece, no sé que deciros. Si queréis mantener a la gente en una posición donde siempre tienen que justificar su pasado, hacerlo. Pero no conmigo”.

Horas más tarde, Hart reapareció en otro vídeo donde decía que la Academia le había dado un ultimátum: O se se disculpaba, o buscarían a otro anfitrión. A lo que el humorista contestó: “Paso de disculparme“. El actor insistió en que ya ha pasado “varias veces” por esto. “No voy a seguir yendo y viniendo a esos días de antaño cuando ya he avanzado y ahora estoy en un momento completamente diferente de mi vida“.

En menos de dos horas de estos comentario, el intérprete anunció vía Twitter que ya no sería el anfitrión de la ceremonia y, finalmente, rectificó y pidió disculpas.

“He tomado la decisión de renunciar a presentar los Oscar este año… Esto se debe a que no quiero ser una distracción en una noche en la que se debería celebrar el increíble talento de tantos artistas”, anunció el actor de comedias como Escuela para fracasados o Jumanji: Bienvenidos a la jungla. Mis más sinceras disculpas a la comunidad LGBT por mis insensibles palabras en el pasado”.

“Siento haber hecho daño a la gente. Estoy creciendo y quiero seguir evolucionando. Mi objetivo es unir a la gente, no separarla. Mucho amor y aprecio a la Academia. Espero que volvamos a encontrarnos”.