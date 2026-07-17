Novedades COOL de la semana: el cachopo que conquista Madrid o el plan familiar del verano en la Costa Brava

Julio ya ha alcanzado su ecuador y las vacaciones, para muchos, están a la vuelta de la esquina. A estas alturas del verano solo pensamos en dos cosas: cómo exprimir Madrid antes de la escapada y qué vamos a meter en la maleta. Mientras imaginamos el primer paseo por la playa, el sonido del mar y las tardes interminables al sol, llega el momento de decidir qué protectores solares nos acompañarán, qué bañadores se ganarán un hueco en el equipaje y cuáles serán esos pequeños imprescindibles que marcarán la diferencia durante las vacaciones. Mientras exprimimos las últimas semanas en la capital y terminamos de preparar la maleta perfecta, repasamos las novedades más COOL de la semana, una selección de direcciones, lanzamientos y experiencias capaces de inspirar el verano de cualquiera.

La alianza que promete alargar las sobremesas del verano

Hay colaboraciones que tienen todo el sentido del mundo y la unión entre Illycaffè y La Tagliatella es una de ellas. La prestigiosa firma cafetera nacida en Trieste y la cadena de restauración italiana han anunciado una alianza estratégica en España con un objetivo muy claro: elevar la experiencia gastronómica y reforzar el carácter italiano de sus restaurantes.

La colaboración convierte al café illy en el exclusivo de todos los establecimientos de la cadena, uniendo dos tradiciones aparentemente distintas pero perfectamente compatibles: el café italiano y la sobremesa española. Una combinación que habla de conversaciones interminables, de mesas compartidas y de esa costumbre tan mediterránea de disfrutar sin mirar el reloj.

La apertura que quiere conquistar las noches de Mallorca

Los viajes están para crear recuerdos y Mallorca siempre encuentra la manera de hacerlo. Ahora, la isla suma un nuevo protagonista con la llegada de Fitz a uno de los edificios más emblemáticos de Palma, una apertura llamada a marcar un antes y un después en la escena del entretenimiento balear.

La inauguración, celebrada el 16 de julio, supone además el inicio de una nueva etapa para un espacio profundamente ligado al patrimonio emocional de la isla. Al frente del cartel estará el DJ y productor PAWSA, uno de los nombres más relevantes de la electrónica internacional y encargado de inaugurar este nuevo capítulo de The House of Artists en Mallorca.

El plan familiar que arrasa este verano en la Costa Brava

Ponemos rumbo a la Costa Brava para descubrir uno de esos planes capaces de sorprender tanto a pequeños como a mayores. La Reserva Digital acaba de inaugurar su nueva instalación permanente en OMNO PARK Costa Brava, un espacio que permitirá disfrutar durante todo el año de una de las experiencias inmersivas sobre naturaleza más innovadoras desarrolladas en España.

Entre las propuestas destacan Dimensión, un viaje por diferentes ecosistemas mediante realidad aumentada; Trails Africanos, un safari en el que jirafas, elefantes, leones o rinocerontes aparecen a tamaño real; Animal IA, donde la inteligencia artificial convierte al visitante en protagonista de una aventura personalizada junto a animales salvajes; y Safari 360º, una espectacular experiencia audiovisual que traslada al público al corazón de la fauna africana.

El producto de belleza que simplifica las mañanas de verano

Con el calor, las rutinas de maquillaje se reducen al mínimo y buscamos productos capaces de hacerlo prácticamente todo. Precisamente ahí es donde entra en juego la nueva versión de la icónica Vitamin Enriched Face Base de Bobbi Brown.

La firma ha relanzado su famosa crema hidratante y primer con una fórmula renovada que promete hasta 24 horas de hidratación y preparación para el maquillaje gracias a su nueva mezcla de cinco vitaminas esenciales. El resultado es una piel más luminosa, más uniforme y lista para afrontar cualquier jornada veraniega con apenas unos minutos frente al espejo.

La apertura más esperada por los amantes de la decoración

Madrid continúa reforzando su posición como capital del diseño y ahora suma un nuevo nombre propio. La firma italiana Poliform desembarca oficialmente en la ciudad con una gran flagship store desarrollada junto a Gunni & Trentino.

Con más de 1.000 metros cuadrados dedicados al interiorismo contemporáneo, el nuevo espacio busca convertirse en un punto de referencia para arquitectos, diseñadores y amantes de la decoración, consolidando una relación que ya había dado lugar a proyectos tan destacados como The Sky Marbella.

El cachopo que quiere convertirse en el plato del verano madrileño

Lejos de gazpachos, ensaladas y recetas ligeras, el restaurante Virrey ha decidido ir a contracorriente este verano. Su apuesta llega en forma de un espectacular cachopo firmado por el chef Carlos Fernández-Miranda que promete convertirse en uno de los platos más comentados de la temporada.

La propuesta combina ternera asturiana IGP, cecina de wagyu y queso cremoso en una receta pensada para compartir y disfrutar sin prisas durante las noches estivales en la terraza del restaurante.

El rincón más dulce del nuevo Barcelona gastronómico

La experiencia gastronómica de BLESS Barcelona suma ahora un nuevo atractivo con la llegada de Hofmann, una de las casas más prestigiosas de la capital catalana.

Por primera vez, la firma desarrolla un concepto propio dentro de un hotel, ofreciendo pastelería artesanal, café de especialidad y una cuidada selección de propuestas dulces y saladas que prometen convertirse en una de las paradas imprescindibles del verano barcelonés.

Los bálsamos con color que ya están en todos los neceseres

Con las temperaturas disparadas y varias olas de calor a nuestras espaldas, proteger la piel se ha convertido en una prioridad absoluta. En Laboratorios Babé lo saben bien y por eso han lanzado sus nuevos bálsamos labiales con color y protección solar en tonos Candy, Peach y Coral.

Además de aportar un acabado natural y favorecedor, incorporan protección frente a los rayos UVA, UVB, infrarrojos, luz azul y contaminación, junto a ingredientes como ácido hialurónico, péptidos y escualano.

El preentrenamiento que piensa también en tu piel

Entrenar es una de las mejores inversiones para la salud física y mental, pero pocas veces pensamos en el impacto que tiene sobre la piel. Ahora, el prestigioso dermatólogo Simon Ourian presenta MOVE, un preentrenamiento libre de estimulantes y diseñado para mejorar el rendimiento físico sin recurrir a grandes dosis de cafeína.

La propuesta busca preparar al organismo para el ejercicio minimizando la deshidratación y el impacto del estrés sobre la piel, un aspecto hasta ahora prácticamente olvidado en este tipo de productos.

La final del Mundial también se juega en clave de moda

Este domingo España se juega el Mundial frente a Argentina y el apoyo a la selección también puede trasladarse al armario. Para quienes buscan algo diferente a la camiseta oficial, Guess Jeans lanzó al comienzo del campeonato una colección inspirada en diferentes países participantes.

Entre ellas destaca la dedicada a España, una versión con sello denim y espíritu noventero que demuestra que el fútbol y la moda llevan tiempo jugando en el mismo equipo.