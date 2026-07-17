Guillermo y Máxima de Holanda ya tienen claro a quién animarán en la final del Mundial: «Llegamos a un acuerdo»

Este domingo no habrá dudas en el salón de los reyes Guillermo y Máxima de Holanda. Mientras Felipe VI, Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía viajarán hasta Nueva Jersey para empujar a España desde la grada del MetLife Stadium, en el palacio neerlandés el corazón estará claramente dividido… aunque el resultado final del debate está decidido desde hace años. Allí se animará a Argentina. Y la razón es muy sencilla.

Máxima nunca ha dejado de sentirse argentina. Nació en Buenos Aires y, aunque desde hace más de dos décadas es reina de los Países Bajos, su vínculo con su país de origen sigue intacto. Tanto, que el propio Guillermo reveló hace unos años el curioso pacto que ambos firmaron antes incluso de darse el «sí, quiero». «Máxima y yo llegamos a un acuerdo antes de casarnos. Si Países Bajos juega contra Argentina, ella siempre apoyará a Países Bajos. Si Argentina no juega contra Países Bajos, entonces yo siempre iré con Argentina», confesó el monarca en el pódcast A través de los ojos del Rey, dejando claro que en casa existe una norma futbolística que no admite discusión. Y como la selección neerlandesa cayó hace semanas en el Mundial, el acuerdo entra automáticamente en vigor. Traducido: este domingo Guillermo también será un argentino más. Al menos durante noventa minutos.

Eso sí, públicamente la pareja siempre ha sido extremadamente cuidadosa. Cada vez que Países Bajos ha disputado un gran torneo, Guillermo y Máxima han aparecido enfundados en el tradicional color naranja, animando sin descanso desde las gradas y ejerciendo de los mejores embajadores de su selección. De hecho, durante este Mundial viajaron junto a su hija Ariane para apoyar al combinado neerlandés y también estuvieron presentes en un encuentro de Curazao, territorio autónomo perteneciente al Reino de los Países Bajos, donde incluso acabaron bailando con los jugadores en el vestuario en una de las imágenes más simpáticas del campeonato.

Sin embargo, cuando llega el turno de Argentina, la estrategia cambia por completo. No hay fotografías con la albiceleste, ni camisetas celestes y blancas, ni mensajes públicos de apoyo a Leo Messi y compañía. Máxima mantiene ese respaldo en un plano mucho más discreto, consciente de su papel institucional como reina de los Países Bajos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Koninklijk Huis (@koninklijkhuis)

Por eso no está previsto que este domingo la pareja viaje hasta Nueva Jersey para asistir a la final. Mientras la representación española estará encabezada por los Reyes y sus hijas, Guillermo y Máxima seguirán el encuentro desde la distancia, probablemente desde su residencia en Holanda o incluso desde su casa de verano en Grecia, donde acostumbran a pasar parte de sus vacaciones.

Lo que sí parece seguro es cuál será el desenlace del «derbi matrimonial». No habrá discusión sobre qué bandera sacar ni qué himno cantar. El pacto firmado hace años vuelve a activarse y coloca a ambos en el mismo bando: el de Argentina. Así que, aunque institucionalmente siempre representan a los Países Bajos, esta vez ni Guillermo ni Máxima estarán entre quienes crucen los dedos por el triunfo de La Roja. España contará con el apoyo de la Familia Real española, pero no con el de los soberanos neerlandeses.