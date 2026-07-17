Tamara Falcó juega la carta divina antes de la final del Mundial: así relaciona a León XIV con el sueño de España

A apenas dos días de que España se juegue el Mundial frente a Argentina, Tamara Falcó ha protagonizado una de las anécdotas más llamativas de la previa. La marquesa de Griñón, profundamente creyente, ha deslizado que la reciente visita del papa León XIV a España podría tener algo que ver con el gran momento de La Roja. Un comentario con el que, además, ha puesto en valor el punto en común que comparte con el seleccionador, Luis de la Fuente: una fe católica que ambos han defendido públicamente.

Mientras miles de aficionados cuentan las horas para la gran final que enfrentará este domingo a España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Tamara e Íñigo Onieva no han querido ocultar la ilusión con la que viven el sueño mundialista de la selección. La pareja siguió la clasificación de España para la final desde Casa Vega, el restaurante del empresario en el madrileño barrio de Salamanca, donde celebraron el triunfo de La Roja rodeados de un ambiente de auténtica fiesta.

A la salida del local, ambos aparecieron completamente entregados al fervor futbolero. Íñigo vestía la camiseta oficial de la selección, mientras que Tamara sorprendía con un look muy personal. La hija de Isabel Preysler lucía una camiseta roja con el mensaje «España je t’aime», una prenda que ella misma customizó antes del partido añadiendo con un rotulador el nombre de nuestro país. En la mano llevaba una gran bandera de España y no dejó de sonreír mientras atendía a los medios de comunicación. Fue entonces cuando se produjo uno de los momentos más comentados. Entre bromas, los reporteros le preguntaron si se había convertido en el amuleto de la selección española. «Imagínate, imagínate», respondió entre risas. Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando uno de los periodistas apuntó que quizá la reciente visita del papa León XIV a España había tenido algo que ver con el extraordinario papel que está realizando el combinado nacional en este Mundial.

Lejos de esquivar la cuestión, Tamara sonrió y respondió con un significativo «Igual, igual, igual». Acto seguido añadió una frase que no pasó desapercibida: «Tenemos un seleccionador muy creyente». Con esas palabras hacía referencia a Luis de la Fuente y a una faceta que ambos comparten y de la que nunca han hecho un secreto: la importancia que la fe católica tiene en sus vidas.

No es una afirmación casual. Luis de la Fuente ha hablado en numerosas ocasiones de sus convicciones religiosas y, durante este Mundial, volvió a hacerlo cuando un periodista le preguntó si estaba rezando especialmente por el torneo. El técnico dejó claro que reza todos los días, aunque no para pedir victorias deportivas. «Yo rezo todos los días, pero no porque esté en un Mundial ni pretendo sacar un resultado», explicó el seleccionador. Según detalló, sus oraciones están centradas en agradecer cada jornada que puede levantarse con salud y seguir disfrutando de la vida. «Creo que sería injusto pedirle que me ayude a mí y no al rival», añadió, dejando claro que su manera de vivir la fe está muy alejada de cualquier superstición relacionada con el fútbol. Para él, la religión forma parte de su vida cotidiana y no depende de los éxitos deportivos.

Precisamente esa visión conecta con la forma en la que Tamara Falcó entiende sus propias creencias. La marquesa de Griñón ha convertido la religión en uno de los pilares de su vida y nunca ha ocultado que la fe ha sido un apoyo fundamental en algunos de los momentos más importantes de su trayectoria personal. En numerosas entrevistas ha explicado cómo su acercamiento al catolicismo se ha intensificado con el paso de los años y cómo intenta vivir conforme a esos valores. Su implicación quedó especialmente patente durante la visita del papa León XIV a España el pasado mes de junio. Tamara participó activamente en distintos actos organizados con motivo de la estancia del Pontífice en Madrid y no dudó en calificar aquellos días como «históricos» tanto para la capital como para millones de católicos. Para la hija de Isabel Preysler, la presencia del Papa en nuestro país fue mucho más que una visita institucional, sino un acontecimiento que, según afirmó entonces, quedará para el recuerdo de quienes tuvieron la oportunidad de vivirlo.