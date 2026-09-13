El contraste de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en Madring: looks coordinados y un Kelly de Hermès de más de 10.000 €

Hay un momento en el que la moda y el deporte se juntan, y no lo decimos porque Madrid es Moda se haya celebrado al mismo tiempo que la vuelta de la Fórmula 1 a Madrid. Son muchos los rostros conocidos que han asistido a la primera edición del Gran Premio de Madrid en Valdebebas y que, además de disfrutar de la carrera, han aprovechado para lucir sus mejores galas. Además de Victoria Federica o la princesa Leonor, hay una que ha destacado por alternar a la perfección la sencillez con el lujo y esa ha sido Cristina Pedroche.

La colaboradora de televisión ha asistido a Madring de la mano de su marido, el chef Dabiz Muñoz. Ninguno de los dos suele apostar por el exceso a la hora de construir sus estilismos y, en este caso, la sencillez ha vuelto a ser la protagonista, además de la coordinación. El código de ambos ha sido prácticamente el mismo: camiseta blanca, pantalón de pinzas negro y calzado cómodo. Él ha optado por unas zapatillas deportivas y Pedroche ha hecho lo propio.

Eso sí, ha habido un detalle que nos ha llamado especialmente la atención y que se ha convertido en el toque diferenciador del estilismo de Cristina Pedroche. Como bolso, la presentadora ha escogido un modelo exclusivo y complicado de conseguir. Todos sabemos que, si en algún momento quieres un Birkin o un Kelly de Hermès, no es tan sencillo hacerse con uno. La disponibilidad de estos modelos es muy limitada y, fuera de la boutique, el mercado de reventa se convierte en la alternativa para quienes buscan hacerse con una de estas piezas.

En este caso, hemos visto a Cristina Pedroche llevar un Kelly en versión mini y en color rojo, un bolso que, pese a su reducido tamaño, es una auténtica pieza de deseo para los amantes del lujo. El precio de este modelo es bastante volátil y depende de factores como el color, la piel, los herrajes o el estado de conservación. En tienda, una versión de este tipo puede rondar los 8.000 euros, mientras que en el mercado de reventa la cifra se dispara. Si hablamos de un modelo vintage, puede superar los 16.000 euros y, en el caso de determinadas pieles exóticas, alcanzar o superar los 50.000 euros. Para conseguir un Mini Kelly similar fuera de la boutique, el precio puede partir de los 15.000 euros.

Así, lo que a primera vista parece un estilismo sencillo y perfectamente coordinado con Dabiz Muñoz esconde uno de los accesorios más codiciados de Hermès. Una camiseta blanca, un pantalón negro y unas zapatillas pueden parecer una apuesta básica, pero el bolso de Cristina Pedroche demuestra que, cuando se trata de lujo, el detalle puede cambiarlo todo.