Cómo Lady Marina Windsor rindió homenaje a su difunta abuela, la duquesa de Kent, con una tiara nupcial que no se veía desde hace casi 30 años

Lady Marina Windsor ha protagonizado una de las bodas más esperadas de la temporada. Más allá del vestido, de los invitados o del escenario elegido para la ceremonia, hubo un detalle que acaparó buena parte de la atención.

La nieta de la fallecida duquesa de Kent quiso rendir un homenaje profundamente personal a su abuela recuperando una de las piezas de joyería más emblemáticas de la familia, una tiara que llevaba prácticamente tres décadas sin verse en público.

La ceremonia tuvo lugar el pasado 20 de junio en la iglesia de Todos los Santos de Hovingham, en el condado de North Yorkshire, donde Lady Marina Windsor contrajo matrimonio con Nico Macauley, bisnieto de William Berry, primer vizconde Camrose. Tras el enlace, los invitados se trasladaron a Hovingham Hall para asistir a la recepción organizada por el recién estrenado matrimonio.

Entre los asistentes pudieron verse rostros conocidos como Lady Margarita Armstrong-Jones, Lady Gabriella Windsor y Flora Vesterberg, quienes compartieron algunos momentos de la celebración. Sin embargo, fue la elección de las joyas de la novia la que terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más comentados del enlace por el fuerte componente sentimental que escondía.

El look de lady Marina Windsor

Para el día de su boda, lady Marina Windsor apostó por un vestido confeccionado de manera personalizada por la diseñadora especializada en moda sostenible Larissa Von Planta. El diseño se completó con un delicado velo de encaje elaborado utilizando un antiguo encaje perteneciente a la familia Habsburgo, un detalle que aportaba todavía más exclusividad a un estilismo cuidadosamente construido alrededor del patrimonio familiar.

La novia también quiso respetar algunas de las tradiciones asociadas a las bodas británicas. Su «algo azul» y su «algo prestado» estuvieron representados por una misma joya: un broche de zafiro perteneciente a su madre, transformado para la ocasión en un elegante collar.

Sin embargo, el mayor tributo llegó con la elección de su «algo viejo», compuesto por varias piezas que habían pertenecido a su abuela, la duquesa de Kent, fallecida en septiembre de 2025.

Lady Marina lució los pendientes de diamantes y perlas de la duquesa y, sobre todo, la histórica tiara Kent Pearl and Diamond Fringe, una joya prácticamente desaparecida de la vida pública desde finales del siglo XX.

Una joya con mucha historia

La historia de esta tiara comienza varias generaciones atrás y está estrechamente vinculada a una de las grandes impulsoras de la colección de joyas de la monarquía británica: la reina María de Teck, mujer del rey Jorge V. Gran parte de las piezas que todavía hoy forman parte del patrimonio de la familia real fueron adquiridas o encargadas durante su reinado.

La base de la actual tiara Kent Pearl and Diamond Fringe procede del conocido Diamond Crochet Bandeau de la reina María, una creación artesanal realizada por la firma Garrard, histórica joyería de la Corona británica. Posteriormente, esta pieza pasó a manos de la princesa Marina, duquesa de Kent, quien la conservó como parte de su colección personal.

Cuando su hijo, el príncipe Eduardo, duque de Kent, contrajo matrimonio con Katharine Worsley en 1961, la princesa Marina decidió regalar la tiara a su futura nuera como obsequio de bodas. Katharine la lució durante la ceremonia celebrada en la catedral de York Minster ante numerosos representantes de la familia real, iniciando así una estrecha relación con esta joya que se prolongaría durante décadas.

Una tiara convertida en icono

A comienzos de la década de 1970, la duquesa de Kent comenzó a lucir una versión modificada de la pieza original. Sobre el Diamond Crochet Bandeau se incorporó un espectacular remate de diamantes y perlas que, según diversos especialistas en joyería real, podría proceder de la conocida Tiara de la Princesa Louise.

Esa combinación dio lugar a la actual Kent Pearl and Diamond Fringe Tiara, una versión mucho más llamativa que pasó a convertirse en una de las grandes protagonistas de los actos oficiales celebrados durante los años 70, 80 y 90.

La duquesa la llevó en acontecimientos de máxima relevancia institucional como la Apertura Estatal del Parlamento, celebraciones de jubileos y distintas recepciones organizadas por la familia real británica. Con el paso de los años, la tiara terminó identificándose plenamente con su imagen pública.

Uno de sus momentos más recordados llegó en 1992, cuando Lady Helen Windsor, hija de la duquesa de Kent, la eligió para su boda con Tim Taylor en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Para aquella ocasión, el vestido diseñado por Catherine Walker incorporaba un elaborado bordado pensado para armonizar visualmente con la forma característica del remate de la tiara, creando uno de los estilismos nupciales más recordados de aquella década.

30 años sin aparecer públicamente

Después de que la duquesa de Kent redujera progresivamente su actividad institucional y anunciara su retirada de los deberes oficiales en el año 2000, la tiara desapareció completamente de los actos públicos. Desde entonces permaneció guardada en las colecciones familiares sin volver a ser utilizada durante cerca de tres décadas.

Precisamente por ello, la decisión de Lady Marina Windsor de recuperarla para su boda adquirió un valor muy especial. Además de devolver a la actualidad una joya de enorme importancia histórica, la novia quiso poner en valor la figura de su abuela y ha conseguido su propósito.