Solo 9 de los 95 directores dimitidos en la huelga educativa valenciana ratifican su renuncia

Solo 9 de los 95 directores de centros docentes públicos de la Comunidad Valenciana que presentaron su dimisión en el transcurso de la huelga educativa que arrancó el 11 de mayo en este territorio y fue suspendida un mes después, el 10 de junio, han ratificado su renuncia. Uno, en la provincia de Alicante. Y otros ocho, en la provincia de Valencia. Cuatro de los nueve directores de centros educativos públicos valencianos que han ratificado la renuncia ya tienen sustituto. La Consellería de Educación valenciana, que dirige Carmen Ortí, prevé tener cubiertas las cinco vacantes en el transcurso de la semana en curso.

En la actualidad, la huelga educativa valenciana se encuentra en una situación de «interrupción estratégica», como fue denominada por los sindicatos. Si bien, en sus días finales, el seguimiento apenas alcanzaba el 4,34% de media y venía desinflándose desde finales de mayo, como publicó OKDIARIO.

En ese momento, el Consell ya había puesto sobre la mesa un plan dotado con más de 3.338 millones de euros para llevar a cabo la transformación más ambiciosa en la historia de la educación en la Comunidad Valenciana. Ese plan está reflejado en los Presupuestos de la Generalitat para este año 2026 que las Cortes Valencianas aprobarán con los votos de PP y Vox este mes de julio.

En pleno nudo de la huelga, los directores dimisionarios habían hecho constar en su escrito primigenio de renuncia a la Consellería de Educación que querían que sus dimisiones fuesen revocadas en el caso de que las negociaciones avanzasen, como así sucedió.

Ante esa petición, la Consellería decidió enviar una carta a la Carpeta Ciudadana para que esos mismos directores dimisionarios pudieran ratificar su renuncia o retractarse de ella. Una manera de cumplir con la normativa, que impide revocar esas dimisiones una vez son formalizadas.

Finalmente, un total de 86 de los 95 directores que inicialmente dimitieron han decidido retractarse de su renuncia. Mientras otros nueve han seguido adelante. En cifras porcentuales, solo el 9,47% de las dimisiones presentadas han ratificado la renuncia. En tanto que el 90,53% no lo han hecho. Al contrario, han decidido retractarse.

La huelga de la educación valenciana fue una movilización convocada inicialmente por cinco sindicatos. Arrancó el día 11 del pasado mes de mayo. Dos de los sindicatos, CSIF y ANPE, abandonaron las movilizaciones tras llegar a acuerdos con la Generalitat. En tanto que el catalanista STEPV, CCOO y UGT la mantuvieron hasta suspenderla al filo de la conclusión del curso escolar, el 10 de junio. Habían transcurrido 30 días. En esos momentos, la movilización apenas alcanzaba una media del 4,34%.