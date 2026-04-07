Prisión provisional para dos magrebíes detenidos por apuñalar a otros dos jóvenes en Gandía (Valencia)

La autoridad judicial ha decretado prisión provisional para dos jóvenes magrebíes, de 19 y 20 años, detenidos por agentes de la Policía Nacional como presuntos autores de la agresión a otros dos chicos la madrugada del pasado domingo a la salida de una discoteca en la localidad de Gandía (Valencia), empleando una botella de cristal fracturada. Uno de los agredidos sufrió heridas de gravedad en el cuello, por las que necesitó de una intervención quirúrgica. La otra víctima requirió, a su vez, puntos de sutura en uno de sus brazos.

A partir de ese momento, agentes de la Policía Nacional iniciaron una intensa búsqueda para localizar y detener a los agresores. Así, pusieron en marcha varias búsquedas por la zona. Uno de los supuestos agresores fue, de hecho, localizado y detenido. En tanto que, horas después, fue detenido el segundo presunto autor de los hechos.

Ambos jóvenes han pasado a disposición judicial como supuestos autores de un presunto delito de tentativa de homicidio y lesiones, decretándose el ingreso de ambos en prisión provisional.

Se da la circunstancia de que, según consta en el balance trimestral de criminalidad del cuarto trimestre de 2025, el último publicado hasta la fecha por el Ministerio del Interior, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa se han incrementado en un 13% en la Comunidad Valenciana respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. En concreto, han pasado de 138 a 156.

Se da la circunstancia de que, tal como publicó OKDIARIO el pasado 23 de marzo, un varón de origen venezolano ingresó en prisión preventiva por tentativa de asesinato por el apuñalamiento de su compañero de piso, según supo también OKDIARIO de fuentes de la Policía Nacional.

Los hechos se produjeron en el transcurso de una discusión, ocasionada en torno a las 10:00 horas del sábado 21 de marzo en unaa vivienda de la localidad de Sagunto, también en Valencia. El autor del apuñalamiento huyó del lugar de los hechos, pero fue posteriormente capturado por agentes de la Policía Local de Sagunto. Si bien la nacionalidad del detenido no trascendió a través de las fuentes oficiales, OKDIARIO ha podido saber que se trata de un individuo de origen venezolano.