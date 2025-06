El PP sitúa como «lo más destacado» del PSOE en vivienda en Valencia «el registro en casa de Abalos»

La sensación que ha cundido en toda España de un Pedro Sánchez que ha decidido atrincherarse tras la el demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha originado la fulminante salida de Santos Cerdán, no aquietan el enorme escándalo que sacude los cimientos mismos del partido socialista y que al resto de fuerzas políticas no les pasa desapercibido. Este martes, el portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, el alcoyano Fernando Pastor, ha ahondado en esa misma dirección: «Lo más destacado que el Partido Socialista ha hecho en materia de vivienda en los últimos años no ha sido en la Generalitat Valenciana. Lo ha hecho el Ministerio del Interior. y ha sido registrar la vivienda de José Luis Ábalos, hace unos días, en Valencia, durante 10 horas».

Este 10 de junio, el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ordenó a la UCO registrar la casa de Valencia de José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex número 2 de Pedro Sánchez en el organigrama del PSOE, del que ahora ha sido expulsado. La inspección en casa de Ábalos se extendió por espacio de 10 horas en busca de documentación sobre contratos públicos, en el marco de la causa que investiga al que fuera número dos de Pedro Sánchez en el PSOE por cobro de comisiones, en efectivo y en especie, a cambio de contratos de material sanitario y de obra pública durante la pandemia.

Pero, ni la expulsión de Ábalos del PSOE ha logrado disociar en el imaginario colectivo al citado PSOE de su ex número 2. De hecho, el propio PP, por boca de Fernando Pastor, lo ha empleado en su símil para poner en valor los avances en vivienda bajo el Gobierno de Carlos Mazón frente a la situación de los tiempos de Ximo Puig y Compromis.

Fernando Pastor ha puesto en valor la apuesta del Gobierno valenciano de Carlos Mazón en materia de vivienda, con iniciativas como el denominado Plan Vive o la bajada de impuestos en contraposición con las políticas de los socialistas, también en vivienda. Y ha sido ahí cuando se ha referido al registro en casa de José Luis Ábalos.

Pastor ha destacado que «por primera vez» en la Comunidad Valenciana existe una sensación de que la vivienda «funciona». Y ha destacado que la Generalitat Valenciana ha reducido los impuestos a quienes tienen dificultades para adquirir una vivienda y está avalando a los jóvenes que no pueden financiarse con fondos propios y a quienes los bancos tampoco conceden la totalidad de la hipoteca.

El político alcoyano ha destacado, además, el denominado Plan Vive, al que muchos municipios de la Comunidad Valenciana se han adherido para promocionar en suelo publico vivienda, también pública, para los que tienen dificultad para el acceso a su compra.

Pero, en medio de todo ello, ha hecho esa mención al caso de Ábalos, poniéndolo en relación, precisamente, con la inacción en materia de vivienda durante los ocho años de gobierno autonómico de PSOE y Compromís.