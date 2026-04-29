El PP responde a los recortes del Gobierno divulgando puerta a puerta las deducciones fiscales de Llorca

El PP valenciano ha iniciado una campaña a lo largo y ancho de toda la geografía de la Comunidad Valenciana para difundir las deducciones fiscales aprobadas por el Gobierno de Juanfran Pérez Llorca. Se trata de una campaña puerta a puerta en la que los diputados autonómicos recorren centros deportivos, musicales, ópticas y consultas. Es decir, visitan aquellos comercios, locales y despachos donde trabajan o se congregan los potenciales beneficiarios por esas mismas deducciones. La campaña, además, refuerza el mensaje de las deducciones fiscales autonómicas después de que los valencianos no pudieran aplicárselas durante días por un error en la web de Hacienda del Gobierno de Sánchez donde se hace la renta. Frente a ello, los populares transmiten que un millón de valencianos pueden beneficiarse de las deducciones y bajada de impuestos de la Generalitat Valenciana de Juanfran Pérez Llorca.

La iniciativa de los populares de la Comunidad Valenciana supone también una doble respuesta al Gobierno del socialista Pedro Sánchez. De un lado, frente a los errores del Gobierno en Renta Web, que retrasaron la posibilidad de que los valencianos se aplicasen esos descuentos en los primeros días del plazo de la declaración.

Y de otro, en los continuos retrasos del Gobierno en las entregas a cuenta a la Generalitat Valenciana. Ahora, con un «nuevo y grave recorte» en las entregas a cuenta del mes de abril. Ese último recorte ha supuesto una merma de 163 millones de euros más en los ingresos de la Generalitat.

En concreto, la iniciativa, ejecutada por los diputados autónomos del PP, se produce, como se ha dicho, después de que un millón de valencianos pasaran días sin poder cumplimentar su declaración, porque la herramienta web informática habilitada por el Gobierno para cumplimentarla, lo que se denomina Renta Web, impedía incluir las nuevas deducciones autonómicas impulsadas y aprobadas por el Consell, que son las mayores en la historia de la autonomía.

Además, desde el arranque de este 2026, los retrasos en el abono de las entregas a cuenta del Gobierno de Sánchez a la Comunidad Valenciana se elevan ya a 423 millones de euros. Esto es, a una media superior a los 105 millones de euros al mes. Y ello, a pesar de la reciente designación del socialista valenciano Arcadi España como ministro de Hacienda, con quien no solo no se han cumplido las expectativas, sino que han empeorado respecto a su predecesora, la hoy candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

Los diputados del PP visitan diversas instalaciones en esta campaña. Con la particularidad de que antes acudieron a ellas en 2023, antes de las elecciones que convirtieron en presidente a Carlos Mazón frente a Ximo Puig. Lo que recuerdan los diputados del PP en esas visitas es que han cumplido con la promesa de bajar los impuestos, explican las nuevas deducciones fiscales y, también, que se ha elevado el nivel de renta para que más valencianos puedan disfrutar de esas ventajas fiscales autonómicas.