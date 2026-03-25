El PP responde en Alicante a la asfixia de Sánchez a los ayuntamientos con un plan para los municipios

El Partido Popular, que gobierna en solitario y con mayoría absoluta la Diputación de Alicante, ha respondido a la imposición de la denominada regla fiscal, por parte del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, a las entidades municipales, con una nueva edición del denominado Plan +Cerca. De facto, una iniciativa que financia el gasto corriente de los ayuntamientos, priorizando, además, los de menor población.

El nuevo Plan +Cerca para este 2026 estará dotado con 8,84 millones de euros. Y llegará a los 141 municipios de la provincia de Alicante. Primará, en su reparto, las poblaciones con menos habitantes. Y, también, las de mayor riesgo de despoblamiento. Todo ello, según ha anunciado también este miércoles el presidente de la institución provincial, Toni Pérez, a quien han acompañado las vicepresidentas Ana Serna y Marina Sáez. El Plan +Cerca de 2026 irá al Pleno del próximo 1 de abril.

Este miércoles, Toni Pérez ha vuelto a reclamar al Gobierno que libere los remanentes y que permita a las administraciones locales poder hacer uso de sus ahorros para atender las necesidades de los vecinos y vecinas de los pueblos de la provincia de Alicante.

Para este nuevo ejercicio de 2026, se ha establecido entre los criterios de distribución de las ayudas un importe fijo de 33.000 euros. A ese dinero, se sumarán otras cantidades en función de la población.

En esta edición del Plan +Cerca se incluye, por vez primera, un reparto para municipios de menos de 500 habitantes. Esos municipios percibirán 175 euros por cada uno de sus habitantes. Los municipios que cuenten con una población entre 500 y 1.000 habitantes percibirán 125 euros por cada habitante. Los de entre 1.000 y 5.000 habitantes, 11 euros por habitante.

También, se ha incluido el criterio de despoblamiento. Esto implica que los municipios que hayan perdido más de un 7% de su población en los últimos 10 años, percibirán, además, otros 10 euros por habitante.

Con estos criterios, que harán que las poblaciones de menos de 500 habitantes obsorban el 26% del presupuesto (2.300.000 euros) y las de hasta un millar el 56%, con 4.942.400 euros, Toni Pérez ha destacado que «algunos municipios pequeños van a recibir mayor cuantía por parte de la Diputación que el presupuesto ordinario que gestiona cada año el Ayuntamiento». En este sentido, ha puesto como ejemplo a Tollos, con 32 habitantes, y Famorca, con 44, que percibirán 1.216 euros y 935 euros por habitantes, respectivamente,