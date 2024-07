En septiembre de 2022, Carlos Mazón, entonces líder de la oposición en la Comunidad Valenciana, lanzó su plan de educación libre, universal y gratuita entre los 0 y los 3 años. Lo que en aquel entonces era una propuesta, es ahora, tras su primer año como presidente de la Generalitat una realidad que arrancará este septiembre de 2024. Él lo define como «el gran avance», porque lo es «en conciliación, en corresponsabilidad de las labores y, también, para la competitividad». Pero, sobre todo, «en que la vuelta al trabajo de una mujer o de un padre o de una madre no suponga un drama familiar porque saben que tiene un recurso gratuito para su hija, para su hijo o para sus hijos entre cero y tres años».

PREGUNTA.- Al poco de estrenar su presidencia al frente del PP de la Comunidad Valenciana, en 2021, presentó un proyecto de educación libre, universal y gratuita para niños de 0 a 3 años en la Comunidad Valenciana.

RESPUESTA.- El gran avance, en mi opinión, no solamente del punto de vista de la libertad, sino desde la conciliación, es que por fin y por primera vez a la Comunitat Valenciana llega la educación gratuita de 0 a 3 años. En este mes de septiembre va a haber elección de centro, con total libertad y total gratuidad para todos y cada una de las niñas y de los niños de la Comunidad Valenciana desde los cero años.

A mí me hace mucha gracia cuando el Partido Socialista o Compromís hablan de la educación universal. Yo digo no, no puede ser universal si no llega a todos. Ahora sí va a haber educación universal. Esa bandera que agitaba a la izquierda antes resulta que han venido el Partido Popular y Vox para poner en marcha la universalidad, porque es todo un avance en conciliación, en corresponsabilidad de las labores y, también, para la competitividad: en el que la vuelta al trabajo de una mujer o de un padre o de una madre no suponga un drama familiar porque saben que tiene un recurso gratuito para su hija, para su hijo o para sus hijos entre cero y tres años. Y lo va a tener en toda la Comunidad Valenciana y con libertad.

P.- De nuevo, libertad para elegir centro.

R.- De nuevo, libertad para elegir centro. Por tanto, formación profesional, libertad educativa y se acabó la ideología en los en los colegios.

P.- También, han devuelto la Música a la educación valenciana.

R.- En una comunidad tan musical como la nuestra, devolvemos la música a la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Porque la habían quitado. Con todo el respeto al resto de comunidades en la Comunidad Valenciana, la música no se puede quitar. Lo que tienes es que devolverla, porque nos da mucho. Forma parte de nuestra cultura, de nuestra tradición y de lo que somos. Y devolvemos también la música a la enseñanza secundaria,

Yo creo que más decisiones educativas desde el punto de vista de la libertad, y de la igualdad de oportunidades es difícil tomar. Por eso, tenemos ahora mismo la Consellería de Educación trabajando a tope para que tengamos todo esto en marcha ya. Y lo hemos hecho todo y todo a la vez, desde el minuto uno para el próximo curso.

P.- La presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, tiene muchas dificultades para implantar en ese territorio un modelo de libertad educativa, ¿le ha llamado para ver cómo lo está revertiendo usted esa situación en la Comunidad Valenciana?

R.- Yo también veo avances en ese sentido en Baleares. Muchas veces, las comparaciones son odiosas y la realidad de cada Estatuto es distinta. La realidad es complicada. Para empezar, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos zonas decretadas por ley exclusivamente castellanohablantes.

Son realidades absolutamente distintas y hay que tener respeto por el ritmo de avance y el ritmo de trabajo. En ese sentido, yo he visto que Marga Prohens y su Gobierno están trabajando en esa dirección. También, están trabajando en el cero-tres años gratuito. Y en la libertad. Y creo que todos estamos avanzando y que es una muy buena noticia.