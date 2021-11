Doble cara de la izquierda valenciana: lengua catalana, sí, pero oficializar Comunidad Valenciana, no. Fue la respuesta a una iniciativa de Ciudadanos que proponía oficializar el término Comunidad Valenciana en los medios.

Una Proposición No de Ley (PNL) sobre la denominación de la Comunidad Valenciana en los medios de comunicación presentada en la Comisión de Radio Televisión Valenciana y del Espacio Audiovisual fue rechazada. La iniciativa, presentada por Ruth Merino, síndica de Ciudadanos en las Cortes valencianas, obtuvo como resultado el rechazo de los socialistas, Compromís y Unides Podem.

Lo que plateaba Merino era solicitar a los medios la utilización del término Comunidad Valenciana y no Valencia cuándo se refirieran al conjunto de las tres provincias de la Comunidad Valenciana. La iniciativa sí obtuvo el apoyo de Partido Popular y Vox, pese a lo cual no prosperó. Sin embargo, la idea no se alejaba mucho de un concepto reiterado por el propio Ximo Puig, el de coser la Comunidad Valenciana.

La propuesta de Merino se debatió a continuación de la de Unides Podem acerca de un espacio dar pasos cada vez más rápidos hacia un espacio audiovisual compartido en catalán. En esta ocasión, lo que se ponía sobre la mesa era que la utilización del término Valencia para el conjunto de la Comunidad Valenciana genera confusión geográfica y rechazo. Principalmente, en Alicante y Castellón. Hasta el punto de que en ambas provincias ese uso es objeto de cierto rechazo y hay quien puede sentirse ofendido.

Como ejemplo, Merino puso una entrevista de hace meses con Ximo Puig, en la que el entrevistador se refirió en varias ocasiones a la Comunidad Valenciana como Valencia, sin que Puig se inmutase. Sin embargo, sostuvo que la reacción de Puig habría sido inmediata si, en lugar de Valencia, el periodista se hubiera referido a la Comunidad Valenciana como Levante español. Unides Podem, en esta ocasión, sí defendió en su réplica la existencia de una diversidad y que cada cual utilizase el término que considerase más oportuno, mientras que en el caso del espacio audiovisual compartido no había espacio para el valenciano, y sí para el catalán.

Lo cierto es que una propuesta en términos muy similares a la de Merino fue presentada por el Partido Popular con anterioridad en el Senado. Los senadores populares solicitaban que la Mesa no aceptase iniciativas sobre temas de la Autonomía valenciana que no incluyesen la denominación oficial del Estatuto de Autonomía: Comunitat Valenciana. La Mesa, con el apoyo de PSOE y PNV, la rechazó.

En cuanto a la propuesta de Merino, tanto Vox como Partido Popular se mostraron a favor. En concreto, la popular Verónica Marcos fue muy contundente al señalar el hartazgo por lo que denominó faltas de respeto a la Comunitat Valenciana desde dentro y fuera de la Comunidad. Pese a todo, la propuesta fue rechazada. Para la izquierda valenciana: espacio audiovisual compartido en lengua catalana, sí, pero Comunidad Valenciana para nombrar al conjunto del territorio autonómico no es tan importante.