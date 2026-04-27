Detenida en Alicante una salvadoreña por llevar a cabo tratamientos médicos sin titulación

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Santa Pola, en Alicante, a una mujer de origen salvadoreño y 39 años de edad y a quien ejercía como su ayudante, otra mujer de 48 años y también de origen salvadoreño, por ejercer como médicos de estética sin contar con titulación homologada en España. Según la Benemérita, realizaban tratamientos invasivos y suministraban medicamentos a las víctimas mediante recetas falsificadas. Hasta el momento, la Guardia Civil ha identificado a cinco personas que fueron tratadas por la falsa doctora, pero se descarta la existencia de más afectados.

A la primera de ellas se le imputan hasta cinco supuestos delitos. En concreto: de intrusismo profesional, falsedad documental, contra la salud pública, estafa y hurto. A la segunda, se le atribuye un presunto delito de falsedad documental. Ambas fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche y han sido puestas en libertad con medidas cautelares.

La investigación del Instituto Armado arrancó el pasado mes de marzo como consecuencia de la denuncia interpuesta por la responsable de una clínica, también ubicada en la localidad de Santa Pola. En esa denuncia, se alertaba de que una mujer que se hallaba en el centro en calidad de observadora podía estar realizando funciones de médico sin contar con la cualificación necesaria. Además, denunciaba también que habían detectado que faltaba dinero en las recaudaciones de la mencionada clínica.

Las investigaciones del Instituto Armado constataron que la mujer atendía tanto en el domicilio de los pacientes como en el suyo propio, donde realizaba los tratamientos. Y que administraba sustancias de tipo psicotrópico y otros compuestos por vía intravenosa. Y que además suministraba tratamientos antiedad. Y, todo ello, sin control sanitario ni supervisión facultativa.

Una segunda mujer, también detenida en la operación de la Guardia Civil, era quien, según la Benemérita, se encargaba de elaborar las recetas médicas falsificadas, que facilitaban la adquisición de medicamentos en farmacias. Las detenidas, siempre según el relato de la Guardia Civil, obtenían esos medicamentos falsificando recetas médicas y mediante envíos desde el extranjero. Y ello era lo que supuestamente les permitía suministrarlos a los pacientes al margen de los canales legales.

Se da la circunstancia, tal como entonces publicó OKDIARIO, de que en octubre de 2025, agentes, en aquel caso de la Policía Nacional, detuvieron en Alicante a una falsa médico de estética de 43 años de edad y de origen argelino como supuesta autora de los delitos de intrusismo laboral, estafa y lesiones tras efectuar un tratamiento a una compatriota suya que causó a la víctima lesiones en la boca, los labios y la cara. La víctima había pagado por el tratamiento 1.200 euros.