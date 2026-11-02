Compromís, socio de Sánchez, ve «insostenible» la situación de Puente: «Debería dimitir»

Joan Baldoví, líder de la coalición Compromís, ve insostenible la situación del actual ministro de Transportes, Óscar Puente. Cree que debe dimitir «más tarde o más pronto» y que «no tendría que llegar a la convocatoria electoral del próximo 29 de noviembre». Las manifestaciones de Joan Baldoví acerca de la continuidad de Óscar Puente se han producido en referencia a si el hecho de que Óscar Puente siga en el Gobierno puede afectar al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la inminente cita electoral. Compromís es socio del actual Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha venido dando su apoyo parlamentario en el Congreso en la legislatura que ahora ha concluido.

Tal como ha adelantado este lunes OKDIARIO, Pedro Sánchez ha resuelto el dilema de Óscar Puente con una fórmula a medida de sus intereses: ministro sí, candidato a los focos de la campaña, no. Según ha podido saber OKDIARIO, el presidente del Gobierno ya tiene decidido no utilizar al titular de Transportes en la campaña de las elecciones generales del 29-N, pese a haberle sostenido públicamente en el cargo tras la segunda catástrofe ferroviaria en apenas diez meses. Puente seguirá en el Ministerio, pero lejos de los mítines.

La decisión encaja con la estrategia que Moncloa ha impuesto desde el accidente de Urda, en el que han perdido la vida al menos 69 personas. Sánchez ha sofocado el debate interno sobre la continuidad del ministro con una orden clara: sostener a Puente contra viento y marea para que sea él quien lidere la fase más aguda de comunicación de la crisis y quien traslade el mensaje de que la gestión política del Gobierno no está entre las causas de la tragedia. Un escudo que absorba el golpe mientras el PSOE asume que lo que resta de campaña será un viacrucis.

Este lunes, en Valencia, y en referencia directa y concreta a la continuidad de Óscar Puente, Joan Baldoví ha manifestado, según refleja Europa Press, que «los ciudadanos quieren respuestas, pero también la asunción de responsabilidades políticas, que pasan por la dimisión de Puente, más tarde o más pronto, pero inexorablemente pasa por ahí».

Acerca de si la continuidad del actual ministro de Transportes podría afectar a la continuidad del Gobierno en las próximas elecciones, Baldoví ha manifestado que esa cuestión la tendrá que decidir el propio Ejecutivo, pero ha sostenido también que una parte de la responsabilidad política «pasa por asumir responsabilidades cuando las cosas han fallado» y que por ello, Óscar Puente «no tendría que llegar» a esos comicios.