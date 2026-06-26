OUIGO ha celebrado una nueva edición de su Festival de Cortometrajes OUIGO Orgullo 2026, una cita ya consolidada como referente durante estas fechas para el colectivo LGTBIQ+ y la comunidad audiovisual. El certamen, que cumple su quinta edición, nació con el propósito de dar voz y reconocimiento a quienes, al igual que la marca, apuestan por la diversidad a través de historias que promuevan la visibilidad, la libertad y la inclusión.

La gala de entrega de premios tuvo lugar el pasado miércoles en los emblemáticos Cines Proyecciones de Madrid, congregando a más de 300 asistentes en una velada que combinó cine, reivindicación y celebración. Además, y como muestra del compromiso del festival con la visibilidad y la difusión del talento emergente, los cortometrajes premiados en esta gala serán proyectados en el Festival QueerCineMad.

El Premio al Mejor Cortometraje fue otorgado a “Equipaje de mano”, de Marcos García, mientras que el público reconoció con su voto a “Cecilia, Manuela y el mar”, dirigido por el cordobés Antonio G. Camacho.

Ambos galardones contaron con dotaciones económicas de 4.000€ y 1.500€, respectivamente. El Premio a la Mejor Interpretación, con un premio de 500€ en viajes, fue para Bernabé Fernández, por su actuación en el cortometraje “Suiza”, y, como novedad este año, esta edición contó con la presencia de Dulceida, encargada de entregar el nuevo premio de esta edición Rainbow X OUIGO “Cecilia, Manuela y el mar”.

Este reconocimiento permitirá a su director Antonio G. Camacho a asistir como invitado al universo RAINBOW el próximo 25 de junio, accediendo a uno de los eventos más destacados del Orgullo en Madrid organizado por la creadora de contenido, siendo una de las más influyentes del país y todo un referente dentro del colectivo LGTBIQ.

En palabras de Marcos García, ganador a Mejor Cortometraje 2026: “Este corto nace de conversaciones muy honestas entre compañeros sobre experiencias que nos marcaron por el simple hecho de amar a alguien de nuestro mismo género. Al compartir esas vivencias, nos dimos cuenta nos dimos cuenta de que muchas personas LGTBIQ+ siguen cargando con esa ‘mochila emocional’ que aún nos aleja de una igualdad real. Por ello este reconocimiento es una sorpresa enorme y un impulso para seguir llevando este mensaje más lejos y continuar creando proyectos que den voz al colectivo”.

La gala estuvo presentada por Supremme de Luxe, artista española referente en el mundo drag, que deslumbró al público con una actuación musical en directo, llena de carisma, humor y una potente presencia escénica que marcó uno de los momentos más destacados de la noche.

El festival vuelve así a poner de manifiesto su apuesta por la diversidad en el entorno cinematográfico. En esta edición, se alcanzó una participación de más de 800 guiones recibidos, una muestra del creciente interés y del impacto que la iniciativa está generando entre los creadores emergentes de todo el país.

Gracias a una cuidada selección de géneros y enfoques, el certamen se ha consolidado en su quinta edición como un escaparate clave de talento. Las obras finalistas abordaron cuestiones relevantes y emotivas, ofreciendo una mirada fresca, poderosa y comprometida sobre la diversidad cultural, la igualdad de género, la justicia social y otras historias que merecen ser contadas.

Un jurado de primera

En esta edición, los guiones finalistas han sido seleccionados por un jurado de profesionales del sector de la talla de Inés Pintor y Pablo Santidrián, directores, guionistas y productores de la aclamada serie El Tiempo Que Te Doy; Ager Mendieta, cineasta, técnico audiovisual y crítico de cine cuya misión es dar visibilidad a las historias y experiencias de la comunidad LGTBI+ a través del cine; Ariel Yborra, coordinadora del grupo trans de COGAM y creadora y directora del podcast TransTornadas; Alejandro Melero, autor teatral de obras de ensayo y ficción, y un representante de la marca, Federico Pareja, Director Comercial y de Marketing de OUIGO.

Premios que impulsan historias

En OUIGO, la creatividad tuvo recompensa. Por eso, los 10 cortometrajes finalistas recibirán una dotación económica de 350€ junto a un voucher de 100€ para descubrir cualquier destino al que viaje la compañía. Una forma de seguir impulsando el talento… y de invitar a quienes lo crean a seguir disfrutando del placer de viajar.

De este modo, OUIGO volvió a ofrecer al público una experiencia única: disfrutar del mejor cine, apoyar a nuevos talentos y celebrar la diversidad en todas sus formas… todo ello con el sello de la marca.