¿El universo es finito o infinito?, es una de las preguntas frecuentes después de saber que las galaxias se alejan unas con otras sin ningún tipo de referencia en común. A causa de ello, siempre nos dará la impresión que las galaxias son las que se están alejando de nosotros. Este fenómeno provoca que cada punto en el espacio pueda tener su propio universo observable alrededor.

Parece bastante lógico pensar que a lo que conocemos como universo observable es solo una perspectiva, ya que teóricamente el universo sí que continúa más allá de nuestro propio universo observable.

Para poder estimar a qué distancia se puede llegar a extender el universo más allá del horizonte de partículas, en primer lugar se tendría que recibir cierta información de aquellas regiones para poder deducir cómo está estructurada. Sin embargo, el problema radica en que todo lo que se encuentra más allá del universo observable, rápidamente se aleja de nosotros, incluso a velocidades superiores de la luz.

Incluso dentro del universo observable hay objetos que se alejan tan rápido que nunca más volveremos a saber algo sobre ellos. Aunque no se tiene evidencias directas para saber si existe algo más allá del horizonte de partículas, lo cierto es que el universo observable forma parte de un universo “aún mayor”. A causa de ello, existen algunas hipótesis sobre si el universo es finito o infinito.

Universo finito

Para entrar en este tema, haremos un ejemplo. Si nos imaginamos caminando en una superficie plana y finita en medio del espacio, en cualquier momento terminaríamos llegando al borde de un abismo. No obstante, si colocáramos el mismo ejemplo, pero en vez de ser una superficie plana, esta fuese una superficie curvada, como una esfera, el caso sería diferente. Aunque camináramos en una esfera finita, nunca nos toparíamos con un abismo y volveríamos al punto de origen.

No obstante, de acuerdo a los estudios, el universo no tiene pinta alguna de tener una curvatura. De acuerdo a las mediciones, se puede deducir que vivimos en un universo plano, pero tan inmenso que aún no somos capaces de distinguir su curvatura. Sin embargo, aún existe otra hipótesis.

Universo infinito

En el siglo XVI se concluyó que el universo debe ser finito, puesto que si fuese infinito estaría repleto de una cantidad ilimitada de materia, y en pocas palabras, en cada uno de los puntos del cielo, habría una estrella. No obstante, también hay otra contradicción que asegura que a pesar de existir un número de estrellas infinitas solo es posible ver la cantidad dentro del volumen de Hubble.

Por todo ello, ya que no se ha podido medir una curvatura apreciable en el espacio, se ha apoyado mucho la idea de que el universo tiene muchas posibilidades de ser infinito. En resumidas cuentas, actualmente nadie sabe si realmente el universo es finito o infinito.