La Universidad de Ámsterdam rompe las reglas de la física: crean el metamaterial que cobra vida y toma decisiones sin intervención humana

Hay materiales que aprenden. Es la revolución silenciosa de los metamateriales. Los metamateriales llevan años empujando los límites de la ciencia de materiales. Su clave no está en la composición química, sino en su estructura interna: pequeñas variaciones en su diseño permiten obtener propiedades completamente nuevas, desde resistencia extrema con poco peso hasta capacidades ópticas imposibles en materiales naturales. La Universidad de Ámsterdam rompe así las reglas de la física: crean el metamaterial que cobra vida y toma decisiones sin intervención humana.

Ahora, así la investigación da un salto aún más ambicioso: materiales que no sólo se diseñan, sino que aprenden a comportarse.

Un estudio de ‘Nature’ difumina lo «vivo»

Un equipo de la Universidad de Ámsterdam ha publicado en Nature un trabajo titulado Metamateriales que aprenden a cambiar de forma. En él presentan un sistema que se acerca a una frontera conceptual sorprendente: estructuras físicas que pueden modificar su comportamiento con el tiempo, casi como si tuvieran memoria.

El objetivo no es sólo cambiar de forma, sino lograr que el propio material decida cómo adaptarse en función de la experiencia acumulada.

Estructuras modulares de «gusano»

El sistema está formado por una cadena de segmentos conectados entre sí mediante bisagras motorizadas. Cada módulo incorpora sensores y microcontroladores que registran datos como la rotación, los movimientos previos y patrones de interacción.

Cada segmento funciona como una pequeña unidad autónoma. Pero lo más importante es que no actúa solo: se comunica con los segmentos vecinos, intercambiando información sobre su estado.

Memoria distribuida entre segmentos

A diferencia de los sistemas robóticos tradicionales, aquí no existe un único ordenador central que controle todo. En su lugar, cada módulo toma decisiones locales basadas en su propia información y en la que recibe de sus vecinos.

Esto crea una especie de inteligencia distribuida, donde el comportamiento global emerge de la interacción entre partes simples.

Aprendizaje mediante «entrenamiento»

El sistema no nace con sus habilidades: se entrena. Los investigadores envían estímulos controlados que guían la estructura hacia determinadas formas. Con el tiempo, los microcontroladores ajustan sus respuestas hasta que el sistema aprende a reproducir esas configuraciones de manera automática. En otras palabras, el material no solo obedece órdenes: las interioriza.

Olvidar, recordar y adaptarse

Uno de los aspectos más llamativos es su capacidad de cambiar con el tiempo. Estos metamateriales pueden:

Olvidar configuraciones antiguas .

. Retener las más recientes .

. Aprender nuevas formas de comportamiento.

Esto les permite alternar entre distintos estados funcionales e incluso desarrollar movimientos complejos como desplazarse o agarrar objetos. Los investigadores describen este proceso como una forma de «evolución» del propio sistema.

El avance más importante

El avance más importante no es solo el movimiento, sino la arquitectura del control. Al no depender de un sistema centralizado, el comportamiento emerge de la interacción entre miles de decisiones locales.

Esto los acerca conceptualmente a sistemas biológicos simples, donde no existe un «centro de control» único, sino una coordinación distribuida.

Hacia robots blandos

Este trabajo se apoya en investigaciones anteriores donde ya se habían logrado estructuras capaces de moverse de forma autónoma. Sin embargo, aquellos sistemas seguían patrones fijos.

La diferencia ahora es que estos nuevos metamateriales pueden aprender comportamientos nuevos, lo que abre la puerta a robots blandos más versátiles y adaptativos.

Aplicaciones potenciales

Aunque todavía se trata de investigación básica, las aplicaciones son amplias:

Robots blandos para medicina y cirugía .

para . Dispositivos adaptativos para exploración espacial.

para exploración espacial. Materiales que cambian de forma según el entorno.

que según el entorno. Estructuras capaces de absorber vibraciones sísmicas.

vibraciones sísmicas. Sensores avanzados con respuesta dinámica.

Sistemas de fotónica y óptica programable.

y óptica programable. Posibles aplicaciones de camuflaje activo.

de camuflaje activo. Un nuevo paradigma en la ciencia de materiales.

Más allá de sus aplicaciones concretas, el impacto real de este avance es conceptual: los materiales dejan de ser estáticos.

Pasan a ser sistemas dinámicos capaces de adaptarse, reorganizarse y «aprender» del entorno.

En ese sentido, los metamateriales no solo representan una evolución tecnológica, sino un cambio de paradigma: la materia empieza a comportarse menos como una estructura fija… y más como un sistema vivo.