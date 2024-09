El telescopio Webb desvela la galaxia con la forma más extraña

Una galaxia con forma extraña ha sido descubierta por el telescopio James Webb, siendo uno de los elementos que nos han dado una imagen de mundos lejanos. Podemos soñar con salir al espacio exterior, gracias a este tipo de herramientas que nos dan ojos para poder ver qué hay más allá. El ser humano hace relativamente poco que ha salido al exterior de un planeta cuyos recursos se están agotando por momentos, por lo que, esa escapada hacia mundos lejanos acabará siendo una auténtica realidad en muchos sentidos.

De momento, solo podemos mirar y hacerlo de tal forma que podremos ir descubriendo estos mundos lejanos que pueden tener o no vida. De momento, podemos solo soñar con estos lugares que han acabado siendo una especie de puerta abierta a las posibilidades que hasta el momento no habíamos ni imaginado. Para poder preparar una posible salida exitosa del planeta, debemos tener en cuenta que hay algunos detalles que son fundamentales y que quizás hasta ahora no sabíamos. No todas las galaxias tienen la misma forma, de hecho es importante conocer cómo son y la vida o planetas que pueden tener en su interior.

El gran descubrimiento del telescopio Webb

El telescopio James Webb es uno de los que nos ha permitido disponer de ojos abiertos en un espacio que parece infinito. Gracias a él se han podido tener unas imágenes de lo más nítidas de todo lo que nos rodea y lo hemos conseguido gracias a tener la última tecnología en él.

Tal y como nos explican desde la web de la NASA: «En solo un año, el telescopio espacial James Webb ha transformado la visión de la humanidad acerca del cosmos, asomándose dentro de las nubes de polvo y observando por primera vez la luz proveniente de rincones lejanos del universo. Cada nueva imagen es un nuevo descubrimiento, permitiendo a los científicos de todo el mundo hacer y responder preguntas con las que nunca antes podrían haber soñado”, dijo el administrador de la NASA Bill Nelson. “Webb es una inversión en innovación estadounidense, pero también una hazaña científica hecha posible con los socios internacionales de la NASA que comparten el espíritu de ‘querer es poder’ para empujar los límites de lo que sabemos que es posible. Miles de ingenieros, científicos y líderes vertieron la pasión de su vida en esta misión, y sus esfuerzos continuarán mejorando nuestra comprensión de los orígenes del universo y nuestro lugar dentro de él».

La galaxia con forma más extraña.

Esos ojos al universo, nunca antes se habían podido poner de forma tan nítida sobre este universo que sigue siendo una gran masa de oscuridad. Ese cielo estrellado al que miramos de noche, tiene mucha más luz y vida de lo que nos podemos imaginar, siendo todo un referente que quizás nunca hubiéramos ni imaginado.

James Webb nos hace soñar y lo hace de tal forma que incluso nos ha descubierto una serie de elementos que acabarán siendo los que marcarán el futuro de la exploración espacial. Conocer el universo en el que nos movemos puede ser la antesala de lo que estará por llegar en breve.

Una manera de saber más sobre nuestro propio planeta y los mundos que pueden ser similares o al menos intentarlo. Este telescopio ha acabado siendo uno de los más destacados y seguro que se convertirá en un referente ahora y en un futuro, con descubrimientos como el de esta singular galaxia.

Nos explica la web del propio telescopio que: «Un signo de interrogación cósmico aparece en medio de una potente lente gravitatoria en la imagen de campo amplio del cúmulo de galaxias MACS-J0417.5-1154 tomada por el telescopio espacial James Webb. La lente gravitatoria se produce cuando algo es tan masivo, como este cúmulo de galaxias, que deforma el tejido del espacio-tiempo, creando un efecto de espejo de feria natural que también magnifica las galaxias que se encuentran detrás de él.

El tipo de efecto de lente raramente visto capturado aquí, que los astrónomos llaman umbilical hiperbólico, creó cinco imágenes repetidas de un par de galaxias. El miembro rojo y alargado de este par traza la forma familiar de un signo de interrogación en el cielo debido a la distorsión, y otra galaxia no relacionada se encuentra en el espacio-tiempo justo para aparecer como el punto del signo de interrogación, especialmente para los humanos que aman reconocer formas y patrones familiares».

Un patrón que hasta ahora nunca se había visto y que quizás sea una pequeña parte de lo que nos espera. Habrá llegado el momento de visualizar una serie de elementos que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Las formas de la naturaleza pueden ser cambiantes, es cuestión de ir analizándolas.