La tecnología coreana llega al rescate: cultiva 71 variedades de arroz en África y triplica el rendimiento de las plantaciones tradicionales

Las importaciones de arroz en Asia son un drama para la agricultura española, pero paradójicamente pueden ser la salvación en África. Y es que el continente puede mejorar la productividad gracias a los avances científicos coreanos.

Según ha informado el gobierno de Corea, la primera frase del proyecto ha logrado 71 variedades de arroz desarrolladas y registradas en 15 países de África.

Lo más relevante es el salto que puede suponer este avance para la agricultura africana. Ahora mismo su productividad está estancada en 2,4 toneladas por hectárea, y las nuevas variedades arroz alcanzan entre 6,6 y 6,8.

La tecnología agrícola de Corea aumenta la productividad del arroz en África

La primera fase del proyecto se desarrolló entre 2016 y 2025 y se centró en adaptar variedades coreanas de alto rendimiento a distintos territorios africanos.

Para ello se usaron técnicas de mejora genética como el cultivo de anteras, que permite acortar los tiempos de desarrollo de nuevas variedades.

El objetivo no sólo era obtener más grano, sino crear semillas que se adaptaran mejor al terreno, al clima y a las necesidades productivas de cada país. Y es que tratar a todo el continente africano como un terreno homogéneo es un error.

Eso es lo que ha motivado que hayan logrado 71 variedades en 15 países distintos, sin limitarse a una única semilla. Por ejemplo, el caso de Gabón resume bastante bien el experimento.

Allí se registraron CHEYI, MBOMA y MOUKAFACI-1, las tres primeras variedades oficiales de arroz del país. Estas variedades rondan las 7 u 8 toneladas por hectárea y tienen resistencia a la piricularia, una enfermedad grave en el cultivo del arroz.

Senegal es otro caso de éxito, ya que allí se desarrollaron y distribuyeron seis variedades de la línea ISRIZ. Dos de ellas, ISRIZ 6 e ISRIZ 7, alcanzan entre 7,2 y 7,5 toneladas por hectárea, más del doble que la variedad local Sahel.

Las semillas coreanas que pueden cambiar la demanda alimentaria de África

Hay que tener en cuenta que el arroz es el segundo cultivo alimentario más relevante de África, sólo por detrás del maíz. De hecho, se produce en 39 de los 54 países del continente. Eso sí, la productividad es muy inferior a la de Asia.

La consecuencia directa del desfase es que muchos países dependen de las importaciones para cubrir una parte muy alta de su consumo. Por ejemplo, en 21 de los 39 países productores, las compras exteriores cubren entre el 50% y el 90% de la demanda.

Además, el consumo de arroz cada vez es mayor, ya que la demanda se ha incrementado un 6% anual, mientras que las importaciones de los principales consumidores africanos rondan los 19 millones de toneladas.

Por eso es fundamental que el avance no se quede en el laboratorio, ya que la mejora del arroz local puede servir a África para desarrollar nuevas capacidades y no depender únicamente del exterior.

El secreto coreano para mejorar la productividad agrícola en África

La siguiente pieza del proyecto es el K-Ricebelt, una red de producción y distribución de semillas de alto rendimiento que empezó a funcionar en 2023.

Su objetivo es crear bases de producción en países estratégicos y llevar semillas de calidad a más agricultores.

La buena noticia es que la producción ya ha crecido con rapidez, con 2.321 toneladas de semillas en 2023, 3.562 en 2024 y 6.365 en 2025. En tres años, el acumulado alcanza 12.248 toneladas.

Además en 2025, el programa produjo semillas en Uganda, Ghana, Guinea, Senegal, Gambia, Kenia y Camerún. Uganda lideró con 3.670 toneladas, muy por delante de Ghana, con 739, y Guinea, con 723.