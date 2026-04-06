Los sismólogos se llevan las manos a la cabeza: uno de los supervolcanes más explosivos de la Tierra entra en erupción

Geofísicos de la Universidad de Kobe, junto con expertos de la Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, han descubierto que el enorme sistema volcánico bajo la caldera de Kikai, uno de los supervolcanes más explosivos de la Tierra, está experimentando una «reacumulación de magma fresco», según un estudio publicado recientemente en la revista Communications Earth & Environment. Los científicos utilizaron imágenes sísmicas submarinas para mapear con detalle la estructura interna de la caldera, y gracias a esta técnica lograron visualizar una acumulación de magma bajo la superficie..

Asimismo, a partir de análisis químicos, confirmaron que el magma que está ocupando el reservorio no es material residual de la erupción que tuvo lugar en el Holoceno, hace 7.300 años, sino que se trata de nuevo magma inyectado desde entonces. «Debemos comprender cómo se acumulan cantidades tan grandes de magma para entender cómo se producen las erupciones de calderas gigantes», afirma el geofísico Seama Nobukazu, de la Universidad de Kobe. Y añade: «Debido a su extensión y ubicación, es evidente que se trata del mismo reservorio de magma que en la erupción anterior».

Alerta por uno de los supervolcanes más explosivos de la Tierra

Los científicos confirmaron la existencia de una zona rica en roca fundida bajo la caldera Kikai. Para llegar a esta conclusión, el equipo utilizó ondas sísmicas generadas con cañones de aire comprimido, junto con sismómetros instalados en el fondo marino. Esto permitió mapear con precisión el subsuelo y detectar un reservorio cuya extensión y ubicación coinciden con el sistema que alimentó a la erupción ocurrida hace 7.300 años. El análisis químico de las rocas volcánicas muestra que se trata de material nuevo que se ha ido incorporando al sistema con el tiempo. Este fenómeno confirma un modelo que explica cómo los depósitos volcánicos se renuevan después de grandes erupciones mediante ciclos largos de recarga.

«Este modelo de reinyección de magma es consistente con la existencia de grandes reservorios de magma poco profundos bajo otras calderas gigantes como Yellowstone y Toba. Queremos perfeccionar los métodos que han demostrado ser tan útiles en este estudio para comprender más a fondo los procesos de reinyección. Nuestro objetivo final es poder monitorear mejor los indicadores cruciales de futuras erupciones gigantes», afirma Seama.

Erupción en el Holoceno

Hace 7.300 años se produjo una erupción volcánica que expulsó enormes cantidades de ceniza, piedra pómez y otros materiales, cubriendo más de 4.500 km2. Con un volumen equivalente de 133 a 183 km³ de roca densa, fue la mayor erupción del Holoceno. Ahora, el equipo de la Universidad de Kobe ha comprobado que los sedimentos del fondo oceánico y de las islas cercanas provienen del mismo fenómeno. Su análisis ha permitido comprender cómo interactuó el flujo piroclástico con el agua, mostrando que la parte submarina del flujo podía desplazarse largas distancias incluso cuesta arriba.

Seama explica: «las grandes erupciones volcánicas, como las que aún no ha experimentado la civilización moderna, se basan en registros sedimentarios, pero ha sido difícil estimar los volúmenes eruptivos con gran precisión porque muchos de los eyecta volcánicos depositados en tierra se han perdido debido a la erosión. Pero las erupciones de calderas gigantes son un fenómeno importante en geociencia, y como también sabemos que influyeron en el clima global y, por tanto, en la historia de la humanidad en el pasado, comprender este fenómeno también tiene importancia social».

El estudio de Kikai, uno de los supervolcanes más explosivos de la Tierra, ofrece una evidencia muy clara sobre cómo se recupera un volcán de gran magnitud tras una erupción masiva. Aunque los científicos descartan que vaya a suceder una nueva erupción en un futuro próximo, entender cómo se reintegra el magma es clave para mejorar los pronósticos a largo plazo y diseñar estrategias de monitoreo más precisas. Kikai actúa como un laboratorio natural para estudiar la evolución química del magma antes de alcanzar un punto crítico.

¿Cuáles son los más peligrosos?

El Kilauea es un volcán de escudo activo en la Isla Grande de Hawái y se encuentra superpuesto al flanco este del Mauna Loa. Entre 2008 y 2018 albergó un lago de lava activo, manteniendo erupciones casi constantes en los respiraderos de su flanco este. En 2018 la actividad se desplazó y provocó la destrucción de varios pueblos, mostrando su naturaleza impredecible. Mientras, Merapi, uno de los supervolcanes más activos de Indonesia, domina el paisaje al norte de Yogyakarta. Ha estado en erupción durante siglos, generando flujos piroclásticos, lahares y avalanchas de bloques incandescentes.

Nyiragongo, de 3.471 metros, es un estratovolcán activo de las montañas Virunga. Su lago de lava es el más voluminoso conocido y su última erupción en 2021 obligó a la evacuación de a más de 400.000 personas. Finalmente, el Popocatépetl, ha tenido 18 erupciones en los últimos 500 años. Su forma cónica y la cercanía a Ciudad de México, lo convierten en un volcán impredecible y de alto riesgo.