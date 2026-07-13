Qué es El Niño y La Niña: cómo afectan al clima de España

Si escuchamos hablar de El Niño o la Niña pensamos en tormentas tipo tropical, o fenómenos meteorológicos similares. Sin embargo, el clima funciona como un sistema conectado. Un cambio persistente en la temperatura del océano puede terminar alterando la circulación de la atmósfera a escala planetaria y, con el paso de los meses, dejar notar sus efectos incluso en Europa.

España no escapa del todo a esa influencia. Es verdad que el Atlántico y otros patrones atmosféricos tienen un papel mucho más decisivo en nuestro tiempo, pero eso no significa que El Niño o La Niña sean irrelevantes. De hecho, los climatólogos siguen muy de cerca su evolución porque, aunque no permiten predecir si lloverá un día concreto, sí ayudan a entender por qué algunos inviernos resultan más húmedos, más cálidos o más variables de lo habitual.

Qué es El Niño y cómo se forma

Este fenómeno meteorológico se produce cuando la superficie del océano Pacífico está muy cálida ruante tiempo. Sería una especie de alteración del equilibrio entre atmosfera y océano. Cuando esos vientos pierden intensidad, el equilibrio se rompe. El agua caliente deja de desplazarse con la misma eficacia y comienza a extenderse por el Pacífico central y oriental.

Podría parecer un cambio limitado, pero sus efectos van mucho más allá del océano. Las zonas que dan lugar a las tormentas tropicales son desplazadas, la circulación atmosférica se recoloca y ese conjunto de alteraciones llega a zonas muy distantes de la región donde todo se inicia.

Hay episodios relativamente débiles que apenas modifican el clima global y otros mucho más intensos.

Qué es La Niña y en qué se diferencia de El Niño

La Niña se produciría al revés. Durante esta fase, los vientos alisios se fortalecen y empujan todavía más agua cálida hacia el oeste del Pacífico. Eso facilita que aflore una mayor cantidad de agua fría frente a Sudamérica y provoca un descenso de la temperatura superficial del mar en esa región.

Ese enfriamiento modifica otra vez la circulación atmosférica. Las lluvias tropicales cambian de ubicación, varían las corrientes de aire y algunas zonas del planeta experimentan un comportamiento meteorológico distinto al habitual.

Muchas veces se resume diciendo que El Niño calienta y La Niña enfría el planeta. Es una explicación útil para entender la idea general, aunque la realidad es bastante más compleja. Hay diversidad entre países.

Precisamente esa diversidad explica por qué cada episodio se estudia de manera individual. Dos eventos de intensidad parecida pueden terminar teniendo consecuencias diferentes dependiendo de cómo interactúen con otros factores del sistema climático.

Cada cuánto tiempo ocurren El Niño y La Niña

No existe una fecha marcada en el calendario para la aparición de estos fenómenos. Su comportamiento es irregular y esa imprevisibilidad forma parte de su propia naturaleza.

Lo más habitual es que El Niño o La Niña aparezcan cada dos a siete años, aunque el intervalo puede variar. También cambia su duración. Algunos episodios desaparecen en menos de un año y otros consiguen mantenerse activos durante dos inviernos consecutivos.

Entre ambos extremos existen periodos neutrales en los que la temperatura del Pacífico permanece cerca de sus valores normales. En esas fases, ni El Niño ni La Niña dominan claramente la evolución del océano.

Detectar el comienzo de cualquiera de estas situaciones implica la realización de un trabajo de vigilancia. Los satélites en el espacio, las boyas oceánicas y los miles de observaciones meteorológicas que se efectúan nos permitieron en muchas ocasiones saber casi en tiempo real cómo van evolucionando diferentes variables, como por ejemplo, la temperatura del mar, la presión atmosférica o la intensidad del viento.

Cómo afectan El Niño y La Niña al clima de España

Para poder responder a esta pregunta es necesario realizar un pequeño matiz. El Niño o La Niña NO determinan el tiempo que hará en España, sino que lo que provocan es variaciones en la probabilidad de que determinados patrones atmosféricos aparezcan con una mayor o menos frecuencia.

Cuando El Niño está activo, algunos trabajos han mostrado que existe una mayor propensión para que las borrascas de origen atlántico alcancen el suroeste de Europa durante parte del otoño y del invierno. Si ese patrón termina triunfando, algunas zonas de la Península pueden tener más precipitaciones de las que suelen tener.

Pero esa relación NO es automática. El regímen del anticiclón de las Azores, la Oscilación del Atlántico Norte (NAO) o incluso la temperatura del Atlántico mismo tienen una importancia vital para el clima en España. A veces, esos factores pueden suavizar casi por completo la influencia de un fenómeno como lo son El Niño o La Niña en el tiempo que hará en España.

Con La Niña ocurre algo parecido. Algunos análisis encuentran una mayor probabilidad de situaciones estables y secas durante determinados periodos invernales, aunque la señal estadística es bastante más débil que en otras regiones del mundo.

El Niño 2026: qué probabilidades hay y qué puede pasar

Las previsiones climáticas para 2026 siguen bajo revisión permanente, aunque los principales organismos internacionales vigilan muy de cerca la evolución del Pacífico por la posibilidad de que se consolide un nuevo episodio de El Niño.

A estas escalas temporales conviene ser prudentes.