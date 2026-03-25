Parece ficción pero es real: Reino Unido hunde bloques de hormigón al mar para recuperar ecosistemas perdidos

Reino Unido ha empezado a hundir bloques de 6.000 kg de hormigón frente a la costa noreste de Inglaterra con el objetivo de devolver al mar del Norte un ecosistema desaparecido hace más de un siglo. Con esta medida, se espera restablecer el equilibrio en la zona.

La operación no solo consiste en colocar piezas pesadas sobre el fondo marino, sino también en desplegar 20 cubos arrecife fabricados con un material alternativo al hormigón convencional. Estas estructuras albergan parte de las 4.000 ostras nativas europeas preparadas para esta fase de restauración.

A esa cifra, hay que añadir que también se han arrojado más de 35.000 ostras juveniles y se han depositado 40 toneladas de conchas de vieira reutilizadas para formar el lecho del nuevo arrecife.

Retorno de las ostras a Reino Unido

La recuperación de esta especie va mucho más allá de rescatar un animal casi extinto en aguas de Reino Unido. Las ostras ayudan al ecosistema al filtrar hasta 200 litros de agua al día, lo que contribuye a mejorar la calidad del agua y favorece un entorno más equilibrado.

Sus arrecifes, de hecho, pueden crear refugios y zonas de cría para peces, cangrejos, gambas y otras especies. Su desaparición no solo supuso la pérdida de las ostras, sino también la de una compleja arquitectura natural clave para las tierras inglesas y de otras zonas de Europa.

Desde la Zoological Society of London, explican que las ostras «desempeñan un papel importante para mantener nuestros mares limpios y sanos». Con esto también esperan que el entorno sea más estable y logre atraer con el tiempo a peces, esponjas y crustáceos. La ecóloga marina Ashleigh Tinlin-Mackenzie resumió así el enfoque del equipo: «Este proyecto está abriendo camino». Defendió que restaurar las ostras no solo implica recuperar una especie perdida, sino también construir un mar del Norte más saludable, resistente y rico en vida.