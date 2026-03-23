Parece ciencia ficción pero han encontrado bases de ADN en la superficie del asteroide Ryugu

Una de las preguntas más recurrentes y fascinantes de la ciencia es el origen de la vida y de dónde provienen sus componentes esenciales. La revista Nature Astronomy ha publicado recientemente un estudio que respalda la idea de que algunos de los «componentes básicos de la vida» pueden haber llegado del espacio. La misión japonesa Hayabusa 2 pudo traer a la Tierra y analizar muestras del asteroide Ryugu.

El asteroide es carbonáceo, rico en compuestos orgánicos. La sonda Hayabusa recolectó muestras de roca y las trajo de regreso a la Tierra. Fue lanzada en 2014, llegó a Ryugu en 2018, recolectó muestras en 2019 y regresó a la Tierra en 2021. Un aspecto crucial de la misión fue preservar el material extremadamente valioso. Ese material se recogió de la contaminación de la atmósfera terrestre, lo que permitió el estudio de la química primordial del sistema solar.

El resultado del análisis fue extraordinario: las cinco bases nitrogenadas canónicas que componen el ADN y el ARN (y que son esenciales para la vida) —adenina, guanina, citosina, timina y uracilo— se identificaron en las muestras. Otro resultado fue que las moléculas son autóctonas, lo que significa que provienen del asteroide y no están contaminadas por sustancias terrestres.

Implicaciones para la vida de las muestras del asteroide Ryugu

Este descubrimiento tiene profundas implicaciones. Demuestra que las bases del ADN y el ARN no son exclusivas de la Tierra, sino que pueden formarse espontáneamente en el espacio. Este resultado respalda la hipótesis de que los asteroides y meteoritos contribuyeron a dar a la Tierra las moléculas necesarias para el origen de la vida.

Este estudio ha cambiado la perspectiva. En vez de ver la vida como algo único de la Tierra, se puede empezar a considerar como el resultado natural de la evolución química del Universo. Esto se debe a que puede ser un fenómeno generalizado en todo el sistema solar, y posiblemente más allá.