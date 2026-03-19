Los científicos no dan crédito: la Tierra está girando más despacio que nunca y las consecuencias ya se están notando

La Tierra gira más lento de lo que debería y, según un grupo de geofísicos de Austria y Suiza, puede tener que ver con factores humanos. Esto quiere decir que la duración del día está aumentando y esto, según apuntan desde la Universidad de Viena, tiene que ver con el aumento del nivel del mar, que ha ralentizado en las últimas décadas la rotación de la Tierra. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este estudio que informa de los motivos por los que la Tierra está girando más lento.

«El cambio climático ralentiza la rotación de la Tierra: el alargamiento del día no tiene precedentes en 3,6 millones de años». Este es el titular publicado en un comunicado de prensa emitido por la Universidad de Viena en el que se informa que deja claro que un estudio llevado a cabo por geofísicos, que han investigado archivos fósiles con mediciones modernas, ha concluido que el aumento actual de la duración del día está relacionado con el cambio climático y el aumento del nivel del mar producto de ello.

«El cambio climático está alargando la duración del día debido a que el aumento del nivel del mar ralentiza la rotación de la Tierra», manifiesta esta institución en un comunicado en el que cita los estudios realizados por investigadores de la Universidad de Viena y la ETH de Zúrich, que han demostrado que el incremento de la duración del día a 1,33 milisegundos por siglo no tiene precedentes en los últimos 3,6 millones de años. Este estudio ha sido publicado en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

La Tierra gira más lento en estas décadas

La Tierra gira más lento y hace que los días sean más largos, y el motivo de esto tiene responsabilidad humana. Para llegar a la conclusión, Mostafa Kiani Shahvandi (Universidad de Viena) y Benedikt Soja (ETH Zúrich) lideraron un equipo que reconstruyó las fluctuaciones de la duración del día en el pasado utilizando los restos fósiles de organismos marinos unicelulares conocidos como foraminíferos bentónicos.

«Variaciones en la duración del día inducidas por el clima desde el Plioceno tardío», reza el titular del informe publicado por la revista especializada, en el que se explica que «el cambio climático del siglo podría estar aumentando la pérdida por deposición (LOD), que se sitúa entre las más altas de los últimos 3,6 millones de años».

«En trabajos anteriores, demostramos que el deshielo acelerado de los casquetes polares y los glaciares de montaña en el siglo XXI está elevando el nivel del mar, lo que ralentiza la rotación de la Tierra y, por lo tanto, alarga el día, de forma similar a un patinador artístico que gira más despacio cuando extiende los brazos y más rápido cuando mantiene las manos cerca del cuerpo. Lo que seguía sin estar claro era si hubo periodos anteriores en los que el clima aumentó la duración del día a un ritmo igualmente rápido», explica Mostafa Kiani Shahvandi, del Departamento de Meteorología y Geofísica de la Universidad de Viena.

El primer autor del estudio y profesor de la Universidad de Viena explica que «a partir de la composición química de los fósiles de foraminíferos, podemos inferir las fluctuaciones del nivel del mar y, a partir de ellas, derivar matemáticamente los cambios correspondientes en la duración del día. «Sólo en una ocasión (hace unos 2 millones de años) la tasa de cambio en la duración del día fue casi comparable, pero nunca antes ni después de eso el planeta, como un patinador artístico, ha elevado sus brazos y el nivel del mar tan rápidamente como entre 2000 y 2020», afirma Kiani Shahvandi sobre la conclusión a la que ha llegado.

La Universidad de Viena también esgrime en su comunicado de prensa el resumen de este estudio que se divide en los siguientes puntos: