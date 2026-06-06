La luna más grande del Sistema Solar se podría estar calentando y los científicos activan las alarmas: nunca han visto nada igual

Una investigación desarrollada por científicos de la Arizona State University, en Estados Unidos, ha revelado que Ganímedes, la luna más grande del Sistema Solar, podría estar experimentando un proceso de calentamiento interno sin precedentes. Todo apunta a que el satélite de Júpiter estaría atravesando un cambio poco habitual para un cuerpo celeste de sus dimensiones, según los resultados publicados en la revista científica Science Advances. De acuerdo con los investigadores, se trataría de un fenómeno»extraordinario», ya que no se ha observado un comportamiento similar en ningún otro objeto conocido del Sistema Solar.

Hasta ahora, la comunidad científica sabía que que Ganímedes tiene un núcleo metálico formado hace miles de millones de años y responsable de generar su campo magnético. Sin embargo, la nueva investigación plantea que este núcleo podría no haber completado todavía su proceso de formación y que seguiría evolucionando a día de hoy. Según el estudio, materiales presentes en el interior del satélite, especialmente el hierro, continuarían desplazándose lentamente hacia el núcleo. Este movimiento liberaría energía en forma de calor, contribuyendo a un calentamiento interno que podría estar produciéndose incluso después de miles de millones de años de evolución.

Ganímedes, la luna más grande del Sistema Solar, podría estar calentándose

Para poner a prueba esta hipótesis, los investigadores desarrollaron varios modelos térmicos del interior de Ganímedes y realizaron simulaciones de miles de escenarios posibles. Una parte significativa de estos modelos logró reproducir un campo magnético muy similar al que se observa actualmente en el satélite. Aunque los autores no descartan por completo las teorías tradicionales sobre la evolución de los cuerpos celestes, consideran que los datos disponibles encajan con la posibilidad de que el interior de Ganímedes siga calentándose.

«Durante décadas, los estudios han avanzado en paralelo con suposiciones contradictorias sobre cómo se formó y evolucionó Ganímedes», comentó, citado en una nota de prensa, el autor principal, Kevin Trinh, ex alumno de la Escuela de Exploración Terrestre y Espacial de la Universidad Estatal de Arizona, quien obtuvo su doctorado en ciencias geológicas en 2025. «Muchos estudios sobre su formación sugieren que Ganímedes se formó a una temperatura demasiado baja como para tener un núcleo metálico. Mientras tanto, muchos estudios de modelado de la dinamo de Ganímedes suponen que Ganímedes formó su núcleo metálico aproximadamente al mismo tiempo que la propia luna, como sucedió con la Tierra».

Para explicar esta aparente contradicción, un equipo internacional de científicos desarrolló un estudio que propone una nueva interpretación sobre la evolución interna de Ganímedes. Los investigadores desarrollaron modelos que describen una luna inicialmente fría, en la que los materiales rocosos y metálicos permanecían mezclados en su interior. Según esta hipótesis, el calor generado lentamente por elementos radiactivos y otros mecanismos internos habría aumentado de forma gradual durante miles de millones de años. Ese calentamiento progresivo habría provocado la fusión parcial de compuestos ricos en hierro y azufre. Al convertirse en líquido, el metal más pesado comenzó a desplazarse hacia las regiones más profundas debido a la gravedad.

Con base en los resultados obtenidos, Ganímedes podría estar atravesando todavía un proceso gradual de calentamiento y separación de materiales. De confirmarse esta hipótesis, se convertiría en el primer mundo conocido donde la formación de un núcleo metálico permanece activa miles de millones de años después de su nacimiento.

Jupiter Icy Moons Explorer

La futura misión Jupiter Icy Moons Explorer (Explorador de las Lunas Heladas de Júpiter), más conocida simplemente como JUICE, tendrá un papel clave para comprobar esta hipótesis. Entre sus principales objetivos se encuentra el estudio del entorno magnético y de los océanos subterráneos que podrían estar ocultos bajo la superficie de Ganímedes. La llegada de la nave está prevista para el año 2034 y contará con instrumentos capaces de analizar la estructura interna del satélite.

«La misión Juice, del programa Jupiter Icy Moons Explorer de la ESA, realizará observaciones detalladas del planeta gigante gaseoso y sus tres grandes lunas oceánicas (Ganímedes, Calisto y Europa) mediante un conjunto de instrumentos de teledetección, geofísicos y de observación in situ. La misión caracterizará estas lunas como objetos planetarios y posibles hábitats, explorará en profundidad el complejo entorno de Júpiter y estudiará el sistema de Júpiter en su conjunto como un arquetipo de los gigantes gaseosos del universo», explica la Agencia Espacial Europea.

El 14 de abril de 2023, un cohete Ariane 5 despegó desde el puerto espacial europeo de la Guayana Francesa con una misión muy especial a bordo: la nave espacial JUICE. Entre julio de 2031 y noviembre de 2034, la nave realizará 35 sobrevuelos de distintas lunas jovianas; estas maniobras consisten en aproximaciones controladas a cuerpos celestes que permiten modificar la trayectoria y la velocidad de la nave. Tras completar esta fase de exploración, JUICE entrará en órbita alrededor de Ganímedes, la luna más grande del Sistema Solar, convirtiéndose en la primera misión espacial de la historia diseñada para orbitar una luna diferente a la de la Tierra.