Hundieron dos millones de neumáticos para salvar el mar: 50 años después, resultaron ser un desastre ecológico

A comienzos de la década de 1970, Florida afrontaba un importante problema relacionado con la gestión de neumáticos usados. Como solución, surgió la idea de hundir cerca de dos millones de neumáticos para construir un arrecife artificial que, en teoría, favorecería el desarrollo de la vida marina. Así nació el arrecife Osborne, situado frente a la costa de Fort Lauderdale. El proyecto confiaba en que corales y otros organismos marinos colonizaran los neumáticos, creando nuevos refugios y zonas de reproducción para los peces.

Para ello, se cubrieron alrededor de 15 hectáreas del fondo marino, alcanzando una profundidad aproximada de 20 metros. Sin embargo, lejos de reforzar el arrecife artificial ya existente, construido con bloques de hormigón, la iniciativa terminó convirtiéndose en uno de los mayores fracasos ambientales de la zona. Aunque contó con el respaldo de organismos públicos y empresas, los neumáticos, sujetos mediante cadenas y otros sistemas de anclaje, acabaron deteriorándose debido a la corrosión.

El fracaso del arrecife Osborne en Florida

Con el paso del tiempo, el oleaje, las tormentas y el impacto de varios huracanes provocaron que las cadenas de sujeción se rompieran. Como consecuencia, los neumáticos empezaron a desplazarse por el fondo marino, dañando arrecifes de coral naturales. Según las autoridades, algunos neumáticos aparecieron frente a la costa de Carolina del Norte.

Más de tres décadas después, la administración asumió que la iniciativa había sido un error y pusieron en marcha un programa de restauración. En 2007, buzos de la Armada de Estados Unidos iniciaron las labores para recuperar los neumáticos, una operación compleja, lenta y con un elevado coste que permanece hasta el día de hoy.

La iniciativa, coordinada principalmente por el Departamento de Protección Ambiental de Florida, continúa en marcha y, hasta 2019, había logrado retirar aproximadamente un tercio del material. Aun así, miles de neumáticos permanecen dispersos por una extensa área del océano y muchos se encuentran en ecosistemas especialmente sensibles, lo que complica enormemente su extracción.

Para acelerar las labores de limpieza, los equipos encargados de la restauración han incorporado nuevas tecnologías que facilitan la localización y retirada de los neumáticos. Entre las principales herramientas se encuentran drones submarinos para inspeccionar zonas de difícil acceso, sistemas de cartografía aérea y submarina para localizar los neumáticos con mayor precisión. y programas de mapeo que ayudan a identificar las áreas donde es más urgente actuar.

Aunque el entorno marino ha mostrado signos de recuperación, los expertos consideran que la restauración total del arrecife requerirá todavía muchos años de trabajo. El caso del arrecife Osborne se ha convertido en un ejemplo de la importancia de realizar estudios científicos rigurosos antes de poner en marcha grandes proyectos ambientales.

Historia

En 1972, la empresa Broward Artificial Reef Inc (BARINC) impulsó un ambicioso proyecto para construir el mayor arrecife artificial del mundo utilizando cerca de dos millones de neumáticos usados. La idea era hundirlos frente a la costa de Florida con la esperanza de que los corales crecieran sobre ellos, favoreciendo la aparición de vida marina y creando un nuevo atractivo para el buceo.

Aunque la propuesta parecía prometedora y ya se habían realizado iniciativas similares en otros lugares de Estados Unidos, los neumáticos no se fijaron adecuadamente al fondo marino. Se unieron mediante cuerdas de nailon y cadenas metálicas que, con el tiempo, se deterioraron por la acción del agua salada.

Las tormentas tropicales, los huracanes y el escaso peso de los neumáticos hicieron que muchos se desplazaran por el fondo del océano. En lugar de favorecer el ecosistema, acabaron destruyendo arrecifes de coral cercanos y afectando a unas 14 hectáreas de hábitat marino. Algunos incluso llegaron hasta la costa, contaminando varias playas.

Ante el creciente impacto ambiental, en 2001 comenzaron a plantearse planes para retirar miles de neumáticos. Según las previsiones iniciales, la operación tendría un coste de entre 40 y 100 millones de dólares debido a la complejidad de los trabajos.

Finalmente, en 2007, el Departamento de Protección Ambiental de Estados Unidos, con la colaboración de la Armada, la Marina y otras agencias federales, puso en marcha un amplio programa de limpieza. La retirada de los neumáticos se planteó como una operación de largo plazo, con una duración estimada de unos 20 años.

El caso del arrecife Osborne se ha convertido en un ejemplo de cómo un proyecto ambiental, aunque parta de una buena intención, puede causar graves consecuencias si no está respaldado por estudios científicos y una planificación adecuada. La elección de los neumáticos como material y la falta de un sistema de anclaje resistente al agua salada fueron dos de los principales errores que llevaron al fracaso de la iniciativa. Lo que en los años 70 se planteó como una solución sencilla requiere hoy el uso de drones submarinos, sistemas de cartografía de alta precisión, equipos de buceo especializados y la colaboración de distintas administraciones para recuperar un ecosistema que continúa en proceso de restauración.